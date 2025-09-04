Últimas Noticias
Pleno del Congreso aprobó incorporar el delito de criminalidad sistemática en el Código Penal

Pleno del Congreso aprueba incorporar el delito de criminalidad sistemática en el Código Penal
Pleno del Congreso aprueba incorporar el delito de criminalidad sistemática en el Código Penal | Fotógrafo: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El nuevo artículo establece que quienes, mediante el uso de municiones, armas de fuego militares o civiles, explosivos u otros de similar naturaleza, cometan delitos como secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado o robo agravado, serán condenados con cadena perpetua.

El Pleno del Congreso de la República aprobó, en segunda votación, la incorporación del delito de criminalidad sistemática en el Código Penal, tras obtener 83 votos a favor, 27 en contra y una abstención.

El nuevo artículo establece que quienes, mediante el uso de municiones, armas de fuego militares o civiles, explosivos u otros de similar naturaleza, cometan delitos como secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado o robo agravado, serán condenados con cadena perpetua.

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz, recordó el proceso que siguió esta propuesta: “Este dictamen, que contiene 17 proyectos de ley presentados por diferentes bancadas, fue debatido en el pleno el 3 de octubre de 2024. Posteriormente se presentó un nuevo texto sustitutorio, se pasó a cuarto intermedio y, tras sucesivos debates, finalmente fue aprobado en primera votación el 16 de octubre de ese año. Hoy, después de su inclusión en la agenda ampliada, el Pleno le dio la aprobación definitiva”.

Sin embargo, no todos respaldaron la medida. La congresista Gladys Echaíz expresó reparos frente a la efectividad de la nueva norma: “El problema no es la falta de una norma, sino el plazo que tiene la Policía para investigar. Con 48 horas resulta casi imposible levantar el secreto de las comunicaciones, revisar cámaras o individualizar a los autores. Lo que se necesita es ampliar a 15 días la detención en casos graves, como ya ocurre en delitos de terrorismo”.

Desde otra posición crítica, Ruth Luque cuestionó la redacción de la propuesta: “No comparto esta lógica de populismo penal. El tipo penal está redactado de manera ambigua, al incluir frases como ‘otros de similar características’, lo que puede dar lugar a arbitrariedades”.

En contraste, otros legisladores defendieron la norma como una herramienta necesaria frente al incremento de la violencia criminal. El parlamentario Diego Bazán (RP) mencionó dos ataques recientes en La Libertad para justificar su apoyo: “El 20 de enero de 2025 dinamitaron la sede del Ministerio Público, y el 15 de agosto hicieron lo mismo en una concurrida calle de Trujillo. Necesitamos ser contundentes contra los criminales. Esta ley sí aporta porque tipifica un delito que hoy no existe en el Código Penal”.

Vale indicar que el presidente del Congreso, José Enrique Jerí Oré, ya había adelantado -en una entrevista- que la iniciativa sería una de las primeras en someterse a debate tras la semana de representación congresal, compromiso que se concretó con esta votación final.

