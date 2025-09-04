Un hombre fue asesinado a balazos en plena avenida Venezuela: dos mujeres resultaron heridas en el ataque armado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La PNP investiga las causas de este atentado. | Fuente: RPP

Terror en las calles. Un hombre fue asesinado a balazos en plena avenida Venezuela, en el cruce con la avenida Elmer Faucett, en el límite del distrito limeño de San Miguel con la provincia constitucional del Callao.

La víctima, un jalador de combi, se encontraba en el paradero de la citada intersección, cuando fue atacada por un sicario, según se aprecia en las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, a las que RPP tuvo acceso.

El video revela que el homicida, que portaba una mascarilla, se acerca sigilosamente a su objetivo y, sin mediar palabra, dispara varias veces. El jalador de combi corre desesperadamente hacia la pista, pero es seguido por su verdugo.

El hombre, malherido, cae en la pista, lo que fue aprovechado por el sicario, para rematarlo a sangre fría.

En el ataque armado, dos mujeres que se desplazaban en un automóvil color rojo resultaron heridas. Ambas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Alberto Sabogal Sologuren.



Las cámaras de seguridad captaron este feroz crimen. | Fuente: Difusión

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para comenzar con las diligencias de ley.

Fuentes de la investigación identificaron al jalador de combi como Paul Michael Luna Coloma, de 40 años; mientras que las mujeres heridas son las hermanas Berenice y Verónica Espinoza Peña.

El tránsito en la avenida Venezuela estuvo interrumpido por varios minutos, hasta que el fiscal de turno ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue.

Lamentablemente, los hechos de sangre son pan de cada día en Lima y Callao. De hecho, en las últimas horas, un joven fue asesinado a balazos en presencia de su madre, en la urbanización Centenario, en el Primer Puerto.

