Jefe de Homicidios de la PNP reconoce que no se respetó el protocolo en el lugar donde se halló cuerpo de Darwin Condori

La necropsia realizada al cuerpo del suboficial Darwin Condori Antezana, principal sospechoso del asesinato de Sheyla Cóndor, arrojó que la causa de su muerte fue asfixia por ahorcamiento, "prácticamente" un suicidio, según refirió el jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, coronel Ricardo Espinoza.

En diálogo con RPP, Espinoza sostuvo que la escena que los efectivos encontraron en la habitación del hostal en San Juan de Lurigancho donde se halló a Condori tiene elementos que coinciden con la escena de un suicidio.

"Conforme a las imágenes que se ha encontrado, se le ve suspendido, tiene un surco único que lo que refleja es la suspensión. Además, tiene un corte en la muñeca de la mano izquierda. Aparte, hay una carta. Entonces, todos esos elementos realmente lo que te van a reflejar es que ha habido la decisión de autoeliminarse", apuntó.

Según la autoridad policial, el protocolo realizado por los policías que intervinieron la escena el último martes no fue el adecuado. Por ello, no descartó que estos agentes sean investigados por este hecho.

"Desde mi punto de vista, ahora teniendo la información, definitivamente que no (se respetó el protocolo)", sostuvo.

Frente a lo dicho por la defensa de la familia de Sheyla Cóndor, que no descarta la posibilidad de que el suboficial Condori haya sido asesinado, comentó que se les entregarán los documentos forenses que acreditan que la causa de muerte que maneja la PNP.

Asimismo, Espinoza reveló que, tras la necropsia, se supo que Condori, al ser hallado, había fallecido hace seis horas y en la carta de suicidio solo se dirigió a sus familiares, sin mostrar arrepentimiento por la muerte de la joven.

"He atendido a los padres en mi oficina, le he explicado la metodología de investigación que estoy desarrollando como jefe de Homicidios. Le he compartido la información que manejamos y definitivamente aquí en la División no existen actos irregulares porque nosotros investigamos muertes", refirió.

El coronel Espinoza indicó que, tras tomar conocimiento de la muerte de la joven, se dispuso la intervención de la escena e inmediata ubicación del suboficial. Con herramientas tecnológicas, se logró ubicar uno de sus celulares, el cual arrojó que Condori se encontraba en un hostal de SJL, donde se registró con un DNI del que se apropió luego de una intervención.

"Yo personalmente he ido hotel por hotel. ¿Y cuál era el procedimiento? Ingresar al administrador, pedirle la relación de huéspedes y cada uno me presentaba un documento, cada huésped con su DNI, íbamos haciendo la verificación. Él usó un DNI de otra persona", dijo.

Con todos los indicios, la versión policial acredita, según Espinoza, que el fallecido suboficial es el autor del crimen de Cóndor. Sin embargo, las investigaciones también buscarán determinar si es que actuó solo o recibió la ayuda de alguien más.

"Lo que tenemos que determinar, si alguien lo ha ayudado, ¿no? Alguien ha participado de manera colateral. Pero él es el principal, él es la persona", mencionó.

Por otra parte, Espinoza mencionó que, hasta ahora, no se ha podido determinar la causa de la muerte de la mujer debido al estado de descomposición en el que se hallaron sus restos. Sin embargo, se espera que esta se pueda conocer con la realización de estudios forenses más avanzados.

La hipótesis que se maneja, de acuerdo con la autoridad policial, es que el contacto entre Cóndor y el suboficial Condori se dio a través de redes sociales y que, en el encuentro, él habría intentado abusar sexualmente de ella.

"Al atacarla sexualmente, definitivamente ella se ha defendido. Y en esa resistencia la ha podido asfixiar o golpearle el cráneo, fuertemente, lo que le ocasionó la muerte. Y para encubrir su crimen, cometió lo que cometió", manifestó.

Otra de las teorías de la PNP sobre este caso, según Espinoza, es que Condori alquiló un auto a un efectivo del Grupo Terna, con el propósito de trasladar los restos de su víctima y, posteriormente, incendiar la unidad. Para ello, reportó al otro agente que el vehículo había sido robado, con lo cual el efectivo le exigió su arma como garantía de pago.

"Este policía que le alquila el vehículo se indigna, lo ubica y le exige que pueda reponer el daño que ha hecho. Entonces, él le firma un documento en que sí se compromete en pagar. Y este policía le exige que le deje una prenda, por eso le quita su arma de fuego", precisó.