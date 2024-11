Liberan a los seis detenidos que fueron vinculados al caso de Sheyla Cóndor

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Declaraciones de abogado y joven liberado.

Las seis personas que fueron detenidas preliminarmente por su presunta vinculación al asesinato de la joven Sheyla Cóndor recuperaron su libertad la madrugada de este martes por disposición del Ministerio Público.

Carlos Hidalgo, abogado de dos de los jóvenes que estuvieron detenidos indicó que todos fueron puestos en libertad porque no se obtuvo ninguna prueba que los pudiera vincular al caso de la muerte de la joven.

“No se ha visto ninguna prueba ni algo que los pueda sindicar a mis clientes, simplemente por el simple hecho de haber querido asistir a una reunión y han sido detenidos arbitrariamente sin saber el motivo por el cual ellos han permanecido 48 horas acá en la Dirincri”, dijo.

“Las seis personas han retomado su libertad de acuerdo con Fiscalía que ha dado su comparecencia simple para que puedan retomar a sus hogares, pero van a seguir las diligencias fuera de su detención”, añadió.

Declaración de joven implicado

En tanto, David Herrera Alejos, uno de los jóvenes que fue detenido sostuvo que ellos no están vinculados de ninguna forma al asesinato de Sheyla Cóndor y que el hecho los cogió por sorpresa cuando iban a una reunión social que habían coordinado previamente con un compañero de la Marina que alquilaba un cuarto en el inmueble.

“Con compañeros de la Marina habíamos quedado para hacer una reunión para hacer un compartir el sábado. Llegué a las 21.40 y cuando llegué se encontraba el suboficial con los padres. No llegamos a hacer ninguna reunión porque nos quedamos estancados en la puerta”, sostuvo.

“Nuestro compañero alquila un cuarto ahí y nosotros no sabíamos de lo que había sucedido antes. No lo conozco (a Darwin Condori), no conozca a ninguno de los que están implicados”, añadió.

Crimen en Comas

El cuerpo de Sheyla Cóndor fue hallado desmembrado dentro de una maleta en el condominio Torres Las Praderas en el distrito de Comas. La joven era buscada por su familia desde el 13 de noviembre y, tres días después, el sábado 16, su cadáver fue encontrado en el dormitorio del departamento que le pertenece al suboficial Darwin Condori, para quien se ha pedido detención preliminar y actualmente se encuentra prófugo.

Hasta el momento se ha detenido a seis personas que se encontraban en el departamento donde fue hallado el cuerpo de la víctima.

Asimismo, la madre de la joven señaló que efectivos de una comisaría de Santa Anita no quisieron recibir su denuncia por desaparición el 13 de noviembre y que la derivaron a una comisaría en Comas.