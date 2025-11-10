Últimas Noticias
Jefe de seguridad de ladrillera fue asesinado en Puente Piedra cuando se dirigía a su centro de trabajo

Cámaras de seguridad registra momento previo al crimen contra hombre en Puente Piedra
Cámaras de seguridad registra momento previo al crimen contra hombre en Puente Piedra | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Un hombre de 57 años, identificado como Carlos Albertos Flores Zegarra, fue asesinado por dos delincuentes abordo de una motocicleta mientras se dirigía a su trabajo. En las imágenes de una cámaras de seguridad se observa a dos hombres en una moto seguir la camioneta de la víctima.

Lima
00:00 · 01:52

El jefe patrimonial de la empresa ladrillera Pirámide, Carlos Alberto Flores Zegarra (57), fue asesinado de diez disparos en su vehículo en la avenida Vista Alegre, en el distrito limeño de Puente Piedra.

Según la información brindada por testigos y trabajadores a RPP, el ataque fue perpetrado por dos personas que se movilizaban a bordo de una motocicleta. 

Los delincuentes siguieron la camioneta blanca que manejaba la víctima, y uno de ellos realizó al menos diez disparos.

La información fue confirmada por las cámaras de seguridad, las que RPP tuvo acceso, en donde se registra a la camioneta blanca que estaba transitando por la avenida Vista Alegre y detrás de ellas se encontraba dos personas a bordo de una motocicleta.

El tiroteo comenzó una cuadra antes del punto donde se detuvo la camioneta y el crimen ocurrió cerca de la planta principal de la empresa Pirámide, a donde Flores Zegarra estaba por ingresar a trabajar.

En las cámaras se observa que un pasajero de la moto no tenía casco, y sería quien habría disparado aproximadamente en diez oportunidades a la víctima. 

Tras el crimen, llegaron agentes policiales para continuar con las diligencias del caso. 

Algunos trabajadores de la ladrillera dijeron desconocer si la empresa es víctima de extorsiones.

Por otro lado, la empresa Pirámide lamentó el fallecimiento de Flores Zegarra y expresó su repudio por el crimen. 

"Lamentablemente en esta oportunidad le ha tocado a un integrante de nuestra familia, solicitamos a las autoridades puedan tomar las acciones correctivas inmediatas para que la delincuencia se elimine de nuestro país", agregó la empresa en el comunicado.

Puente Piedra Pirámide

