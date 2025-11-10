Lurigancho - Chosica: se registra un incendio en almacén de residuos sólidos

El incendio se produjo en la localidad de Jicamarca, en el distrito limeño de Lurigancho - Chosica. | Fuente: RPP

En menos de 24 horas, un nuevo incendio se ha registrado en un almacén de reciclaje ubicado en la avenida Bolognesi de la localidad de Jicamarca, en el distrito limeño de Lurigancho - Chosica.

Hasta el lugar del siniestro, que fue reportado como de Código 2, llegaron tres unidades de agua y una unidad de rescate. Además, se ha utilizado una escalera eléctrica para que, desde varios metros de altura, con ayuda de las mangueras de agua, se pueda controlar el fuego.

El brigadier Marco San Martín, de la Compañía de Bomberos, ofreció mayores detalles de lo ocurrido y precisó que, de momento, se encuentra controlado el incendio.

"Ya está confinado el incendio. Lo hemos controlado con una unidad aérea de la Cosmopolita 11, porque inicialmente estábamos con personal adentro, pero como ha habido material reciclado del que no sabemos el tipo, hemos tenido la consideración de atacar solamente por fuera y una unidad aérea", manifestó.

"No podemos determinar cuál ha sido el inicio del fuego. Pero sí estaba totalmente prendido y como es un líquido combustible y no sabemos la procedencia, el agua no lo puede apagar. Necesitamos mayor caudal de agua para controlar esa clase de fuego",agregó.

No hay personas afectadas

En otro momento, el brigadier San Martín indicó que, de momento, no se encuentran personas afectadas por el siniestro, ya que no hay casas alrededor.

"No hay viviendas. Todo es un almacén. Al lado derecho sí hay un depósito cerrado donde está una unidad que está controlando el área. Ya tiene en un 50% dominada la emergencia", aseveró.

"A los ciudadanos, deben tener mayor precaución. No pueden hacer fuego abierto. De repente ha habido una chispa, alguien ha estado soldando, ha habido un cortocircuito, una mala instalación. Eso sucede constantemente. Y más aún si tienen líquidos combustibles que pueden arder", culminó.

En tanto, al lugar llegó personal de fiscalización del distrito de Lurigancho para verificar si este almacen cuenta con la licencia de funcionamiento para manejar materiales inflamables.