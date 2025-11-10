La Libertad: detienen a dos personas sindicadas de robo de 50 mil soles a mujer en Trujillo

Las mujeres detenidas en el distrito de La Esperanza son una joven de 19 años y una adolescente de solo 16 | Fuente: RPP

Dos personas fueron detenidas en Trujillo al ser sindicadas de realizar acciones de marcaje para un asalto y robo de 50 mil soles que una ciudadana trasladaba luego de acudir a una casa de cambio en el centro de la ciudad, según informó la Policía.

En su investigación, las autoridades señalan que dos mujeres que se encontraban en una moto lineal siguieron a la víctima hasta interceptarla a la altura del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación, más conocido como la exFloresta, ubicado en la av. Santa Cruz.

En el registro de cámaras de videovigilancia e información obtenida por la unidad de inteligencia de la Policía se logró visualizar la modalidad utilizada por estas personas, un material que ha resultado ser clave en la labor del Departamento de Investigación Criminal Centro.

Las mujeres detenidas en el distrito de La Esperanza son una joven de 19 años y una adolescente de solo 16. En tanto, la moto que, presuntamente, se utilizó en el asalto fue incautada por las autoridades.

Gobierno regional pide que nuevas medidas de estado de emergencia en Lima y Callao se apliquen en Trujillo

En tanto, el gerente general adjunto del Gobierno Regional de La Libertad, Rogger Ruiz Díaz, pidió que se apliquen en Trujillo las medidas que incluye el Decreto Supremo Nº 127-2025-PCM, el cual actualiza los parámetros del estado de emergencia en Lima y Callao.

"Ha salido el Decreto Supremo que optimiza el estado de emergencia. ¿Y qué artículo se ha permitido en este decreto de urgencia? Es justamente permitir que la Policía restrinja los horarios de visita a los penales, que restrinja el tema de la luz, de la electricidad en el penal, y así como el uso satelital para el trabajo que está haciendo", declaró en La Rotativa del Aire.

"Entonces, esa misma implementación que tiene el estado de emergencia y que ha sido implementado con algunas estrategias más, queremos que se implemente en Trujillo", agregó.