Sujetos disparan frente a casa del abogado del capitán Junior Izquierdo en Independencia

Junior Izquierdo: Sujetos disparan frente a casa del abogado José Carlos Mejía en Independencia | Fuente: RPP/Eduardo Pérez

Unos sujetos realizaron la noche de este martes varios disparos frente a un vehículo blanco estacionado al frente de José Carlos Mejía, abogado del capitán Junior Izquierdo. Este hecho se dio en el distrito de Independencia.

El letrado señaló a RPP que este hecho se dio solo unas horas después de que él, junto a su patrocinado, participaron de una diligencia en el Ministerio Público. En el lugar se encontraron ocho casquillos de bala y Mejía evitó señalar si este hecho sería una represalia contra él y su cliente por el caso que involucra al ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

"De manera objetiva puedo afirmar dos cosas: la primera es que esto es una muestra de la inseguridad ciudadana que no solamente se vive en Independencia, sino en todo Lima y muchas partes del Perú. En segundo lugar no tengo una evidencia concreta de ello, pero sí me llama la atención que en el marco de la investigación que se le sigue al ministro del Interior y que inclusive, pasado mañana, mi patrocinado va a declarar en la investigación contra la presidenta Dina Boluarte se haya producido este hecho que me llama la atención",manifestó a RPP.

Denuncia seguimiento desde el Centro de Lima

Según Mejía, el auto baleado estaba estacionado en el frontis de la vivienda de un vecino, pero que este no es víctima de extorsiones o amenazas. Además, comentó que con su patrocinado pasaron un momento particular este martes porque señaló que una persona los estaba siguiendo tras dejar la sede del Ministerio Público, ubicado en la avenida Abancay.

"Esta tarde hemos estado desde las 2:30 p.m. hasta las 6:30 p.m. en el despacho del fiscal de la Nación en la verificación y transcripción del USB que entregó el capitán Izquierdo el martes 20 de agosto y la cual contiene cinco audios. Luego nos fuimos caminando hacia la estación Colmena del Metropolitano, doblando por los jirones Cuzco con Lampa había un ciudadano caminando detrás de nosotros, el capitán se percató de ello", narró el letrado.

La Policía de Independencia ya cercó la zona para las investigaciones correspondientes. En el lugar se encontraron ocho casquillos de bala.