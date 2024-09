Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Dina Boluarte dice que Vladimir Cerrón “nunca se subió” a los vehículos presidenciales para fugarse

La presidenta Dina Boluarte negó que el exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, haya utilizado el vehículo presidencial – conocido como el ‘Cofre’ – para facilitar su fuga a Pisco, en la región Ica, en febrero de 2024.

Durante una actividad oficial, la jefa de Estado alegó que los vehículos de la Presidencia de la República son usados exclusivamente por ella, por lo que consideró que estas versiones son “historias de terror”.

Al decir que se anda nuevamente fabricando un “muñeco sin pies ni brazos ni cabeza”, Boluarte Zegarra calificó de “mentes siniestras” a quienes vierten esa versión.

“… están diciendo que el ‘cofre’ de la presidenta sacó por Ica al prófugo Vladimir Cerrón. Mentes siniestras, parecen ‘Chucky’ con su novia, andan fabricando estas historias de terror”, comentó la presidenta al nombrar al personaje ficticio de la saga de películas ‘Chucky’.

“Al Perú le digo: ‘El cofre presidencial, los vehículos asignados al uso de la presidenta de la República, son de uso exclusivo de la presidenta y [Cerrón] nunca se subió a ninguno de los vehículos… y el vehículo nunca salió de la jurisdicción de Lima. Así que, si quieren fabricar, fabriquen algo más inteligente y no historias de Chucky con su novia”, prosiguió.

La mandataria brindó estas declaraciones durante la inauguración de la Institución Educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga, ubicada en el distrito limeño de Ate.

Más temprano, el Gobierno calificó como reservada la información sobre las medidas de seguridad que rodean a la presidenta Dina Boluarte, entre ellas, el desplazamiento de vehículos presidenciales, entre los que se incluye el coche conocido como el ‘Cofre’, de acuerdo con resoluciones emitidas por las Secretaría General del Despacho Presidencial y la Casa Militar de Palacio.

El Ejecutivo tomó esta decisión en un contexto en el que se investiga si el coche en cuestión estuvo a disposición de Vladimir Cerrón, actualmente en condición de prófugo.

De acuerdo con la resolución emitida por el Despacho Presidencial, a través de la Secretaría General, se actualiza el plan de seguridad de Palacio de Gobierno.

¿Cómo surgió la historia del ‘cofre’?

Todo comenzó cuando el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, dijo que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, le habría contado que el vehículo presidencial fue utilizado para facilitar la movilización de Cerrón Rojas a Pisco (Ica) y evitar ser intervenido por la Policía Nacional.

La confesión habría quedado consignada en un audio que fue grabado por Izquierdo Yarlequé durante un encuentro con Santiváñez, en un chifa del distrito limeño de San Borja el 21 de mayo de 2024, y que ha sido entregado al Ministerio Público.

“De su propia iniciativa, él me da es información. Me dijo: ‘¿te acuerdas de que se había visto el cofre en la playa?... Cerrón se estaba movilizando en ese cofre, pero cuando el cofre lo encuentran en la playa, ya lo habían dejado en Pisco. Entonces, esa es la información que me da”, narró ‘Culebra’ durante su intervención en la Comisión de Fiscalización del Congreso.

El vehículo que utiliza Dina Boluarte fue detectado a fines de febrero de 2024, a la altura del kilómetro 107 de la Panamericana Sur, en Asia, a pocos metros del condominio Mikonos, donde se había intentado capturar a Vladimir Cerrón un mes antes.

Justamente, la empresa CoviPerú, que se encarga de la concesión del peaje de Ica, informó que el vehículo de placa EGR 844, asignado al Despacho Presidencial pasó por dicho peaje el pasado 27 de febrero de este año, poco después de la fecha en la que el prófugo Vladimir Cerrón burló un operativo policial para su captura en Asia.

Mediante un oficio enviado a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, la empresa CoviPerú dio cuenta del tránsito ocurrido en el peaje de Ica entre el 22 y el 26 de febrero de 2024 e indicaron que el vehículo fue captado en ese punto el 27 de febrero. Según precisaron el auto de placa EGR 844 realizó el pago correspondiente para su tránsito.