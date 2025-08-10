Últimas Noticias
Robo en Gamarra: dos hombres entran a tienda de vestidos y se llevan mercadería valorizada en 100 000 soles

Robo en Gamarra
Robo en Gamarra | Fuente: Captura de video
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La dueña del establecimiento manifestó que un extrabajador podría estar involucrado en este suceso. Los hombres que se llevaron las prendas de vestir fueron captados por las cámaras de seguridad que hay en la tienda.

Lima
00:00 · 07:04

Dos sujetos ingresaron a una tienda de vestidos en la cuadra 7 de Prolongación Gamarra, en el distrito limeño de La Victoria, y sustrajeron mercadería y dinero en efectivo. El monto de lo robado asciende a los 100 000 soles, según señaló la dueña del establecimiento.  

Este robo, que duró una hora, se dio a las 10 de la noche del último viernes 8 de agosto y fue grabado por las cámaras de seguridad que hay en la tienda. En las imágenes se observa a los dos tipos que, portando gorras así como mascarillas, se llevan toda la ropa posible en costales así como plata que había guardada en el lugar. 

La dueña del local señaló que el año pasado sucedió un hecho similar en una tienda vecina. Además, no descartó la posibilidad de que un extrabajador se encuentre involucrado en este delito. 

"Al parecer, debe ser un extrabajador o alguien que tiene facilidad con la llave (sic), porque entró con llave. Abrieron y se dieron el lujo de sacar fardo por fardo (los vestidos). En total, entre dinero y mercadería, se robaron un aproximado de 100 000 soles", expresó.

Las imágenes fueron entregadas por la agraviada a los policías de la Comisaría de Apolo a fin de que inicien las investigaciones y encuentren a los responsables.

La agraviada espera que la Policía encuentre a los dos responsables del robo.
La agraviada espera que la Policía encuentre a los dos responsables del robo. | Fuente: Captura de video

