La Victoria: reportan enfrentamientos entre presuntos barristas y Policía Nacional en la Av. México

A través del Rotafono RPP, los ciudadanos precisaron que los disturbios se registraron frente al cerro El Pino. Efectivos resultaron heridos producto de agresiones con palos y otros objetos.

Presuntos barristas protagonizaron enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional en la Av. México, en el distrito de La Victoria; sembrando el pánico entre los vecinos, quienes reportaron el hecho a RPP.

En las imágenes compartidas por los usuarios, se observa a un numeroso grupo de personas, varias de ellas sin polo, corriendo por la vía pública y vandalizando un mototaxi, el cual fue volteado y desmantelado.

Policías heridos

Según los vecinos, efectivos de la Policía Nacional que acudieron al lugar para atender la situación que algunos efectivos fueron agredidos con palos y otros objetos.

Algunos de los agentes resultaron heridos producto de esta agresión, por lo que fueron trasladados en un patrullero hacia un centro de salud cercano.

Asimismo, debido a esta situación, propietarios de negocios en la Av. México han optado por cerrar sus puertas. Asimismo, solicitaron a las autoridades reforzar la seguridad en esta parte del distrito.