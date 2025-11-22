Un hombre herido en feroz balacera en Mi Perú: tras persecución, tres menores sospechosos fueron detenidos

La balacera se registró en inmediaciones del parque Central, del sector J, de Mi Perú. | Fuente: PNP

Un hombre -no identificado- resultó herido de consideración en una balacera desatada en inmediaciones del parque Central, del sector J, en el distrito chalaco de Mi Perú.

Tras una persecución, las autoridades lograron detener a tres adolescentes, presuntamente involucrados en el tiroteo, informó Irvin Chávez, alcalde de Mi Perú.

“Tanto Serenazgo como la Policía Nacional han intervenido esta moto en (la avenida) Gambetta. Los han traído acá a la comisaria. Son tres detenidos y han encontrado un arma de fuego dentro de la moto”, declaró.

“Este es otro pequeño detalle y es lamentablemente la realidad: los tres son menores de edad, uno de 16 (años) y dos de 17. Es triste”, añadió.

Al cierre de este informe, los menores permanecían en la Comisaría PNP de Mi Perú, mientras se desarrollan las diligencias de ley.



Estado de salud del herido

Fuentes consultadas por RPP detallaron que el hombre herido en la balacera fue trasladado inicialmente al Hospital de Ventanilla, pero posteriormente fue derivado al Hospital de Puente Piedra, para recibir atención especializada.

En tanto, vecinos de Mi Perú hicieron un llamado a las autoridades, para reforzar el patrullaje, en el marco del estado de emergencia decretado por el Gobierno, que ha sido prorrogado por un mes más.

