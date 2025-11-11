Últimas Noticias
Encuentran sin vida a mujer dentro de su vivienda en Los Olivos

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El cadáver de la mujer, que fue vista por última vez el pasado viernes, fue encontrado por sus familiares en la sala de su vivienda.

Lima
00:00 · 01:35
Los Olivos
Según los vecinos, la mujer había recibido amenazas de sus inquilinos que se negaban a pagar el alquiler. | Fuente: RPP

Una mujer fue encontrada sin vida dentro de su propia casa, ubicada en la cooperativa Libertad, en el distrito de Los Olivos, al norte de la capital.

El cadáver de la señora, que fue vista por última vez el pasado viernes, fue hallado por sus propios familiares, que acudieron a la vivienda, preocupados porque no respondía a las insistentes llamadas que hicieron en los últimos días.

Según versiones preliminares recogidas por RPP, el cuerpo de la víctima se encontraba tendido en el medio de la sala, con signos de haber sido degollada.

Además, los autores del crimen también habrían sustraído objetos de valor del predio, aunque esta versión debe ser corroborada oficialmente.

Fuentes de la investigación identificaron a la mujer como Erlita Cabanillas Vázquez, de 72 años.

¿Mujer amenazada?

Un equipo de RPP llegó hasta el lugar y conversó con vecinos, quienes indicaron que la señora alquilaba habitaciones de su vivienda, de tres pisos de alto.

Según los residentes consultados, la mujer había recibido amenazas de sus inquilinos que se negaban a pagar el alquiler; lo que abre una línea de investigación a tener en cuenta.

Al cierre de este informe, nuestra reportera informó que al lugar ha llegado un patrullero de la Policía Nacional y se espera el arribo de peritos de criminalística, así como de representantes del Ministerio Público para continuar con las diligencias de ley.

