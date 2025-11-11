Chorrillos: estudiante universitario y mujer son asaltados por delincuentes en motocicleta

Las cámaras de seguridad registraron a los tres delincuentes, quienes llegaron al lugar a bordo de dos motocicletas. | Fuente: RPP

Un estudiante universitario y una mujer fueron asaltados por delincuentes que portaban un arma de fuego en el cruce de las avenidas Alameda Sur y San Marcos, en el distrito limeño de Chorrillos.

Las cámaras de seguridad de la zona, a las que tuvo acceso RPP, captaron el momento del asalto. Las imágenes registraron a los tres delincuentes, quienes llegaron al lugar a bordo de dos motocicletas.

Los sujetos interceptaron al estudiante y le apuntaron con un arma de fuego para arrebatarle su celular. Segundos después, uno de ellos se acercó a la mujer, quien se encontraba afuera de un restaurante, y también le arrebató su móvil.

El hecho delictivo se produjo pese a que, como parte del estado de emergencia en Lima y el Callao, está prohibido el tránsito de dos personas adultas en una motocicleta.

¿Medida sobre prohibición de dos personas en una motocicleta es efectiva?

En diálogo con RPP, los vecinos de Chorrillos reportaron que, pese a la prohibición de que dos personas transiten en una motocicleta se encuentra vigente, la medida no está siendo efectiva. Según refieren, los delincuentes continúan circulando y cometiendo delitos en las calles del distrito a bordo de estas unidades menores.

“Con motos pasan y arranchan nomás. A ellos no les importa si son de edad, chicos o grandes. Hacen lo que quieren. Ahora el Gobierno lo que ha hecho es prohibir que dos personas vayan en una moto. [¿Está funcionando o no está funcionando la medida?] No, [está] igualito. El que va adelante maneja, el que va atrás baja, roba y se va”, señaló una residente.

En esa línea, los estudiantes, comerciantes y vecinos de esta parte del distrito de exigen mayor presencia policial para prevenir nuevos actos delictivos.