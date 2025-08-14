Últimas Noticias
Sospechoso de matar a policía en Los Olivos fue detenido el año pasado pero liberado a los días, denunció defensor de la PNP

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El general PNP Máximo Ramírez denunció que un representante del Ministerio Público determinó la liberación del extranjero, pese a que estaba involucrado en una serie de ilícitos.

Lima
00:00 · 02:49
Los Olivos
Los Olivos | Fuente: RPP

El ciudadano venezolano Jesús Alberto Chanchamire Ibarra, sospechoso de asesinar al suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán en el distrito de Los Olivos, fue detenido el año pasado, pero liberado a los pocos días.

Así lo denunció el general PNP Máximo Ramírez, director de la Defensoría del Policía, quien advirtió que en aquel momento un representante del Ministerio Público determinó la liberación del extranjero, pese a que estaba involucrado en una serie de ilícitos.

“Esta persona fue detenida con armas, fue detenida con droga, se le encontró llamadas, mensajes de explotación sexual, participaba en extorsiones, les cobra cupos a las meretrices. Es una serie de hechos que realmente en su momento mereció la detención y estuvo detenido como 14 días”, manifestó en diálogo con RPP.

“Sin embargo, el día 16 de agosto del año 2024, el doctor Sebastián Gregorio Gamonal Silva señaló que, como esta persona tenía arraigo domiciliario, porque vivía en la cuadra 25 de la avenida Arequipa, era fácilmente ubicable y, por lo tanto, podía salir en libertad. Y le da libertad inmediatamente”, agregó.

Sospechoso de asesinar a un policía en Los Olivos

Jesús Alberto Chanchamire Ibarra es sindicado por el Ministerio del Interior (Mininter) como el principal sospechoso del asesinato del suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán durante una persecución por la carretera Panamericana Norte, en la jurisdicción de Los Olivos.

En un comunicado, el Mininter detalló que se ha desplegado un operativo de búsqueda y captura para dar con el paradero del cómplice del extranjero, que habría resultado herido en el intercambio de disparos, pero logró escapar.

Díaz Chapoñán fue herido de gravedad en la balacera, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital de la jurisdicción, donde se confirmó su lamentable deceso.

El suboficial brindaba servicios en la Comisaría PNP Laura Caller, en el distrito de Los Olivos.

Tristemente, este no es el único caso de un policía asesinado a manos de delincuentes. A inicios de agosto, el suboficial PNP José Gabriel Munive Gurmendi fue abatido cuando intentó frustrar el robo de un camión de abarrotes en el distrito de La Victoria.

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

