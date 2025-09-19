Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026
EP 217 • 04:00
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Poco a poco se escucha voz del papa León XIV en temas sociales y multilaterales, dice periodista
EP 1869 • 15:58

Recuperan en Chosica artículos de primera necesidad robados: mercadería está valorizada en 90 mil soles

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

La acción policial se inició tras la activación de dispositivos de rastreo instalados entre los productos, que permitieron localizar la mercancía a pesar de que los delincuentes habían retirado el GPS del vehículo transportador.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Policiales
00:00 · 01:28
Se presume que la mercadería estaba destinado a ser vendido en el mercado negro.
Se presume que la mercadería estaba destinado a ser vendido en el mercado negro. | Fuente: RPP

La Policía Nacional, en coordinación con el Cuerpo de Serenazgo, logró recuperar una importante cantidad de mercadería robada en el distrito limeño de Lurigancho-Chosica. La mercancía, valorizada en más de 90 mil soles, había sido sustraída de un tráiler en Ancón y se encontraba oculta en una vivienda de la Asociación Hubert Lanssiers.

De acuerdo con las autoridades, los productos robados incluyen detergente en polvo, costales de menestras y otros artículos de primera necesidad. La acción policial se inició tras la activación de dispositivos de rastreo instalados entre los productos, que permitieron localizar la mercancía a pesar de que los delincuentes habían retirado el GPS del vehículo transportador.

Durante la operación, cinco personas fueron detenidas y presentadas ante las autoridades correspondientes para esclarecer su participación en el crimen. En tanto, la Policía y los propietarios de la mercancía recuperada se desplazaron al lugar para garantizar que los productos fueran restituidos.

En la comisaría del sector ya se encuentran investigando este delito. Por lo pronto, se presume que la mercadería estaba destinada a ser vendido en el mercado negro.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Madre de familia y su perrito fueron asesinados a balazos en Lurigancho-Chosica

Días atrás, una madre de familia fue asesinada a balazos dentro de su vivienda, ubicada en la zona de Cajamarquilla, en el distrito limeño de Lurigancho-Chosica.

De acuerdo con los videos grabados por vecinos, cuatro delincuentes a bordo de dos motos lineales llegaron a la vivienda e ingresaron bruscamente para aparentemente acabar con la vida de la mujer.

En las grabaciones se pueden oír los disparos y la forma en cómo los sujetos huyeron con rumbo desconocido tras cometer el crimen.

Según los residentes, el hijo menor de la víctima fue quien les abrió la puerta a los delincuentes, creyendo que se trataban de un familiar.

Te recomendamos

Informes RPP

Rotafono, 39 años de periodismo de servicio

Hace 39 años, el periodismo de servicio se visibiliza en el Rotafono de RPP, plataforma que se pone a disposición de las audiencias como fuente de información y canal mediador entre la población y las autoridades para conseguir una posible solución a sus demandas.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Mercadería lurigancho chosica serenazgo Inseguridad ciudadana

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA