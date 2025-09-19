Recuperan en Chosica artículos de primera necesidad robados: mercadería está valorizada en 90 mil soles

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se presume que la mercadería estaba destinado a ser vendido en el mercado negro. | Fuente: RPP

La Policía Nacional, en coordinación con el Cuerpo de Serenazgo, logró recuperar una importante cantidad de mercadería robada en el distrito limeño de Lurigancho-Chosica. La mercancía, valorizada en más de 90 mil soles, había sido sustraída de un tráiler en Ancón y se encontraba oculta en una vivienda de la Asociación Hubert Lanssiers.

De acuerdo con las autoridades, los productos robados incluyen detergente en polvo, costales de menestras y otros artículos de primera necesidad. La acción policial se inició tras la activación de dispositivos de rastreo instalados entre los productos, que permitieron localizar la mercancía a pesar de que los delincuentes habían retirado el GPS del vehículo transportador.

Durante la operación, cinco personas fueron detenidas y presentadas ante las autoridades correspondientes para esclarecer su participación en el crimen. En tanto, la Policía y los propietarios de la mercancía recuperada se desplazaron al lugar para garantizar que los productos fueran restituidos.

En la comisaría del sector ya se encuentran investigando este delito. Por lo pronto, se presume que la mercadería estaba destinada a ser vendido en el mercado negro.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Madre de familia y su perrito fueron asesinados a balazos en Lurigancho-Chosica

Días atrás, una madre de familia fue asesinada a balazos dentro de su vivienda, ubicada en la zona de Cajamarquilla, en el distrito limeño de Lurigancho-Chosica.

De acuerdo con los videos grabados por vecinos, cuatro delincuentes a bordo de dos motos lineales llegaron a la vivienda e ingresaron bruscamente para aparentemente acabar con la vida de la mujer.

En las grabaciones se pueden oír los disparos y la forma en cómo los sujetos huyeron con rumbo desconocido tras cometer el crimen.

Según los residentes, el hijo menor de la víctima fue quien les abrió la puerta a los delincuentes, creyendo que se trataban de un familiar.