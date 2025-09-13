Últimas Noticias
Madre de familia y su perrito fueron asesinados a balazos en Lurigancho-Chosica: mascota trató de defenderla

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Según señaló el esposo de la víctima, el can intentó saltar contra los delincuentes para defenderla. Asimismo, indicó que la mujer no había recibido amenazas previas que le hagan sospechar que se encontraba en peligro.

Lima
00:00 · 01:53
Los efectivos de la PNP cercaron la escena del crimen.
Los efectivos de la PNP cercaron la escena del crimen. | Fuente: RPP

Una madre de familia fue asesinada a balazos dentro de su vivienda, ubicada en la zona de Cajamarquilla, en el distrito limeño de Lurigancho-Chosica.

Según se pudo ver en los videos grabados por los vecinos, cuatro delincuentes a bordo de dos motos lineales llegaron a la vivienda e ingresaron bruscamente para aparentemente acabar con la vida de la mujer.

En los clips también se oyen los disparos y se ve que los sujetos huyeron tras cometer el crimen con rumbo desconocido.

De acuerdo con los residentes, el hijo menor de la víctima fue quien les abrió la puerta a los delincuentes, creyendo que se trataban de un familiar.

En diálogo con RPP, el esposo de la mujer, identificada como Jocelyn Oqueño (30), señaló que los delincuentes también acabaron con la vida de su mascota cuando este intentó defenderla de sus agresores.

“Mi señora trabajaba en plástico y en la tarde venían sus amistades y vendía un par de cervezas. [¿Era comerciante?] Sí. La mataron con todo y su perrito también. Mi perro ha querido saltar para defenderla. Le han disparado a mi perro en el cuello. Con su perro pitbull se ha ido. [¿Qué edad tenía tu perrito también?] Él tiene ya tres 3 años”, expresó.

Sus familiares se encuentran consternados con el asesinato. Asimismo, aseguraron que la madre de familia no había recibido amenazas ni tenía problemas con nadie. “No, no ha tenido amenazas de nadie”, acotó la pareja de la víctima.  

Tras el asesinato, al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional para proceder con el levantamiento del cadáver y continuar con las diligencias correspondientes a fin de investigar el móvil del crimen.

Vecinos exigen mayor seguridad

Por su parte, los vecinos se han mostrado preocupados y han exigido a las autoridades mayor seguridad en la zona. Según indican, los índices de criminalidad en esta parte de la capital cada vez son más frecuentes.

Tags
Lurigancho-Chosica Inseguridad ciudadana Asesinato Crimen

