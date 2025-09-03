Últimas Noticias
Lurigancho-Chosica: serenos frustran robo de más de 500 metros de cables de telecomunicaciones

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Al ser intervenidos, los sospechosos intentaron fugar. Sin embargo, al ser capturados, se encontraron los cables de telecomunicaciones, una escalera de varios metros, arneses de seguridad y herramientas usadas para cometer estos ilícitos.

Lima
Los detenidos fueron trasladados a la comisaría de Chaclacayo
Los detenidos fueron trasladados a la comisaría de Chaclacayo | Fuente: Municipalidad de Lurigancho-Chosica

Agentes del Serenazgo de la Municipalidad de Lurigancho-Chosica lograron frustrar el robo de más de 500 metros de cable de telecomunicaciones

Los agentes realizaban su patrullaje en la avenida Balaguer cuando detectaron a tres personas transportando una gran cantidad de cables en un vehículo.

Al ser intervenidos, los sospechosos intentaron fugar, iniciándose una persecución que terminó con su captura.

En su poder, se encontraron los cables de telecomunicaciones, una escalera de varios metros, arneses de seguridad y herramientas usadas para cometer estas actividades ilícitas.

Detenidos fueron llevados a la comisaría de Chaclacayo

Los detenidos fueron identificados como Frank Albert Mosal Álvarez, de nacionalidad colombiana; así como Frank Aguirre Güere y Diego Carrillo Quispe, ambos peruanos.

Ninguno pudo acreditar que trabajaba formalmente en una empresa de telecomunicaciones, por lo que fueron trasladados a la Comisaría PNP de Chaclacayo para las diligencias correspondientes. 

En tanto, todo lo incautado fue entregado a la Policía para que continúe la investigación por el delito de robo agravado.

La Autoridad Nacional de Infraestructura, conocida como ANIN, se ha quedado sin fondos y varias de sus obras han quedado en el aire. Proyectos claves en Lambayeque y Cusco están paralizados, poniendo en riesgo a miles de familias y retrasando servicios de salud. ¿Qué consecuencias trae esta parálisis y cómo piensa resolverse? Escuchemos el informe.
