Defensoría del Pueblo reporta 11 civiles heridos durante manifestaciones en el Centro de Lima

Defensoría del Pueblo reportó 27 policías y 11 civiles heridos
Fernando Lozada, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, explicó que el registro se elaboró en base a los informes de los hospitales del Cercado de Lima.

La Defensoría del Pueblo informó que, hasta el momento, al menos 38 personas resultaron heridas durante las manifestaciones realizadas en el Centro de Lima contra el Gobierno y el Congreso.

De ese total, 27 son efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y 11 ciudadanos civiles, según confirmó a RPP Fernando Lozada, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad del mencionado organismo constitucional autónomo.

Nota en desarrollo…

Defensoría del Pueblo Policía Nacional del Perú Manifestaciones protestas

