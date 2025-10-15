Defensoría del Pueblo reporta 11 civiles heridos durante manifestaciones en el Centro de Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Defensoría del Pueblo informó que, hasta el momento, al menos 38 personas resultaron heridas durante las manifestaciones realizadas en el Centro de Lima contra el Gobierno y el Congreso.

De ese total, 27 son efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y 11 ciudadanos civiles, según confirmó a RPP Fernando Lozada, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad del mencionado organismo constitucional autónomo.

Nota en desarrollo…