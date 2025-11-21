Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

¡El colmo! Delincuentes asaltaron a una joven deportista en la puerta de su edificio en Miraflores [VIDEO]

Miraflores
El crimen fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. | Fuente: RPP
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La mujer llegaba de correr y se encontraba haciendo ejercicios de estiramiento, cuando de pronto aparecieron delincuentes que la amenazaron, para que entregue sus pertenencias.

Lima
00:00 · 02:58

Pánico en Miraflores. Una joven deportista fue asaltada por dos delincuentes en la puerta de su edificio, ubicado en el jirón Chiclayo, en este tradicional distrito capitalino.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el violento atraco, ocurrido el pasado martes, 18 de noviembre, minutos después de las 9:30 p.m.

En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se ve a la mujer realizando ejercicios de estiramiento en la acera, cuando de pronto aparece una camioneta de alta gama, que se estaciona al lado de la víctima.

Del vehículo, descienden dos sujetos, que raudamente abordan a la mujer y la amenazan para que entregue sus pertenencias.

Según medios locales, durante el robo, uno de los antisociales amenazó al conserje para que no intervenga. Los delincuentes se dieron a la fuga, cuando se activó la alarma del edificio.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Vehículo identificado

En diálogo con RPP, el gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, Renzo Vallejo, aseguró que la camioneta utilizada por los asaltantes ya fue identificada, por lo que podrá ser intervenida apenas vuelva a ingresar al distrito.

“Tenemos ya información de que la placa es clonada. (...) Con la participación de la Policía y los distritos vecinos, tenemos cargada una información que permite que, en el momento que ingrese un vehículo con esas características, lance la alerta”, manifestó el funcionario edil.

El gerente municipal refirió que se ha identificado a la camioneta sospechosa en distritos como Surco y Pueblo Libre. 

Te recomendamos

Informes RPP

El derecho al asilo: mecanismo de protección ahora en debate

El derecho de asilo ha sido concebido como un mecanismo de protección frente a la persecución política. Su evolución ha estado marcada por momentos de tensión diplomática, debates jurídicos y casos emblemáticos que han puesto a prueba la soberanía nacional y el respeto por los derechos humanos.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Miraflores Inseguridad ciudadana Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA