¡El colmo! Delincuentes asaltaron a una joven deportista en la puerta de su edificio en Miraflores [VIDEO]

Pánico en Miraflores. Una joven deportista fue asaltada por dos delincuentes en la puerta de su edificio, ubicado en el jirón Chiclayo, en este tradicional distrito capitalino.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el violento atraco, ocurrido el pasado martes, 18 de noviembre, minutos después de las 9:30 p.m.

En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se ve a la mujer realizando ejercicios de estiramiento en la acera, cuando de pronto aparece una camioneta de alta gama, que se estaciona al lado de la víctima.

Del vehículo, descienden dos sujetos, que raudamente abordan a la mujer y la amenazan para que entregue sus pertenencias.

Según medios locales, durante el robo, uno de los antisociales amenazó al conserje para que no intervenga. Los delincuentes se dieron a la fuga, cuando se activó la alarma del edificio.



Vehículo identificado

En diálogo con RPP, el gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, Renzo Vallejo, aseguró que la camioneta utilizada por los asaltantes ya fue identificada, por lo que podrá ser intervenida apenas vuelva a ingresar al distrito.

“Tenemos ya información de que la placa es clonada. (...) Con la participación de la Policía y los distritos vecinos, tenemos cargada una información que permite que, en el momento que ingrese un vehículo con esas características, lance la alerta”, manifestó el funcionario edil.

El gerente municipal refirió que se ha identificado a la camioneta sospechosa en distritos como Surco y Pueblo Libre.

