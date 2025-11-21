Últimas Noticias
Chorrillos: PNP captura a presunto integrante de red criminal dedicada a la extorsión en la modalidad ‘gota a gota’

por Wendy Milla Loo

El sujeto fue capturado cuando intentaba huir a bordo de una motocicleta. Según la información policial, él era el encargado de suministrar municiones a la presunta banda delictiva.

Policiales
El detenido fue identificado como alias ‘Gian’ y fue intervenido cuando intentaba huir a bordo de una motocicleta.
El detenido fue identificado como alias 'Gian' y fue intervenido cuando intentaba huir a bordo de una motocicleta.

Agentes de la Brigada Especial contra el Crimen (Brecc) de Lima Sur detuvieron a un presunto integrante de una banda criminal dedicada al cobro de cupos y préstamo extorsivo en la modalidad de ‘gota a gota’. La captura se produjo tras un operativo ejecutado en el asentamiento humano Víctor Raúl Haya de la Torre en el distrito limeño de Chorrillos.

El detenido fue identificado como alias ‘Gian’ y fue intervenido cuando intentaba huir a bordo de una motocicleta. El vehículo fue incautado durante el operativo.

Según la Policía Nacional, el sujeto detenido sería uno de los encargados de almacenar y suministrar municiones a la supuesta organización criminal, que operaba en distritos de Lima Sur.

Objetos incautados

Durante el registro al detenido, los agentes hallaron una cacerina abastecida de cartuchos de diversos calibres, sustancias ilícitas, material presuntamente vinculado con extorsiones, dinero en efectivo y un celular.

Asimismo, la Policía informó que el detenido cuenta con antecedentes por tráfico ilícito de drogas y presuntos vínculos con otras organizaciones criminales.

Comandante general de la PNP asegura que emergencia en transporte es "absolutamente viable"

El general Óscar Arriola Delgado, comandante general de la Policía Nacional, sostuvo que la propuesta de la mandataria Dina Boluarte de declarar en estado de emergencia en el transporte público busca acelerar la adquisición de equipos como cámaras de video seguridad con el objetivo de reforzar la seguridad.
Chorrillos Gota a gota Inseguridad ciudadana PNP Policía Nacional

