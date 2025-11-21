Chorrillos: PNP captura a presunto integrante de red criminal dedicada a la extorsión en la modalidad ‘gota a gota’

El detenido fue identificado como alias ‘Gian’ y fue intervenido cuando intentaba huir a bordo de una motocicleta. |
Fuente: PNP
Agentes de la Brigada Especial contra el Crimen (Brecc) de Lima Sur detuvieron a un presunto integrante de una banda criminal dedicada al cobro de cupos y préstamo extorsivo en la modalidad de ‘gota a gota’. La captura se produjo tras un operativo ejecutado en el asentamiento humano Víctor Raúl Haya de la Torre en el distrito limeño de Chorrillos.
El detenido fue identificado como alias ‘Gian’ y fue intervenido cuando intentaba huir a bordo de una motocicleta. El vehículo fue incautado durante el operativo.
Según la Policía Nacional, el sujeto detenido sería uno de los encargados de almacenar y suministrar municiones a la supuesta organización criminal, que operaba en distritos de Lima Sur.
Objetos incautados
Durante el registro al detenido, los agentes hallaron una cacerina abastecida de cartuchos de diversos calibres, sustancias ilícitas, material presuntamente vinculado con extorsiones, dinero en efectivo y un celular.
Asimismo, la Policía informó que el detenido cuenta con antecedentes por tráfico ilícito de drogas y presuntos vínculos con otras organizaciones criminales.