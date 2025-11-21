Últimas Noticias
SMP: Policía capturó a un hombre investigado por pornografía infantil

La Policía intervino al sujeto de 27 años, conocido como ‘El Monstruo de San Martín de Porres’, en un inmueble de la urbanización Condevilla. En el lugar, se rescató a la pequeña víctima, quien vivía en la misma casa con el detenido, que sería su tío.

Lima
Durante esta acción se pudo rescatar a la pequeña víctima, que vivía bajo el mismo techo que su agresor
En un reciente operativo, agentes de la Policía Nacional lograron la captura de un sujeto de 27 años, conocido como ‘El Monstruo de San Martín de Porres’. Este individuo es investigado por la presunta fabricación, posesión y distribución de material de pornografía infantil, además del delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de tan solo seis años.

La intervención policial se ejecutó en un inmueble ubicado en la urbanización Condevilla, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

Durante esta acción se pudo rescatar a la pequeña víctima, quien, según las primeras indagaciones, vivía bajo el mismo techo que su agresor, quien sería su tío.

Material incautado y pericias

Durante el registro, los agentes del orden hallaron evidencias claves que vincularían al detenido con la producción del material ilícito.

De acuerdo con la PNP, se procedió a la incautación de dos teléfonos celulares y cuatro cojines, elementos que habrían sido empleados en la grabación y producción del contenido pornográfico. Estos objetos serán sometidos a pericias digitales y biológicas por parte de los especialistas de criminalística.

Tras la liberación de la menor, las autoridades han activado los protocolos de protección y confirmaron que recibirá apoyo emocional y acompañamiento especializado de inmediato, con el fin de salvaguardar su integridad física y psicológica.

Policía Nacional enfrenta a la criminalidad con déficit de equipos

En el Perú, la delincuencia avanza y la Policía lucha con recursos al límite. El 40% de sus patrulleros está inoperativo, miles de chalecos antibalas no llegan a sus manos y los procesos de compra se traban en licitaciones anuladas. Paloma Verano, periodista de RPP Data ha preparado la siguiente radiografía del cuerpo policial, basada en datos oficiales.
