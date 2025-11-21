SMP: Policía capturó a un hombre investigado por pornografía infantil

Durante esta acción se pudo rescatar a la pequeña víctima, que vivía bajo el mismo techo que su agresor | Fuente: PNP

En un reciente operativo, agentes de la Policía Nacional lograron la captura de un sujeto de 27 años, conocido como ‘El Monstruo de San Martín de Porres’. Este individuo es investigado por la presunta fabricación, posesión y distribución de material de pornografía infantil, además del delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de tan solo seis años.

La intervención policial se ejecutó en un inmueble ubicado en la urbanización Condevilla, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

Durante esta acción se pudo rescatar a la pequeña víctima, quien, según las primeras indagaciones, vivía bajo el mismo techo que su agresor, quien sería su tío.

#EstadoDeEmergencia 🚨 | ¡Capturan a pedófilo!

En el distrito de San Martín de Porres, agentes de la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia capturaron a un sujeto quien estaría inmerso pornografía infantil en agravio de una menor de seis años. (1/2) pic.twitter.com/za1jIcFAMw — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) November 20, 2025

Material incautado y pericias

Durante el registro, los agentes del orden hallaron evidencias claves que vincularían al detenido con la producción del material ilícito.

De acuerdo con la PNP, se procedió a la incautación de dos teléfonos celulares y cuatro cojines, elementos que habrían sido empleados en la grabación y producción del contenido pornográfico. Estos objetos serán sometidos a pericias digitales y biológicas por parte de los especialistas de criminalística.

Tras la liberación de la menor, las autoridades han activado los protocolos de protección y confirmaron que recibirá apoyo emocional y acompañamiento especializado de inmediato, con el fin de salvaguardar su integridad física y psicológica.