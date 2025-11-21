Sicarios asesinaron a mototaxista en VMT: en su huida, atacaron a balazos a serenos [VIDEO]

La PNP investiga el móvil de ataque. | Fuente: RPP

Las calles de Lima, nuevamente teñidas de sangre. Esta vez, sicarios asesinaron a balazos a un mototaxista, en el cruce de las avenidas El Sol y Nicolás de Piérola, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT), al sur de la capital.

Testigos consultados por RPP contaron que el transportista se desplazaba dentro de su vehículo, cuando fue interceptado por los delincuentes armados, que iban a bordo de una motocicleta.

Los sicarios realizaron al menos diez disparos contra el mototaxista, que murió en el acto; tras lo cual huyeron raudamente por la avenida El Sol.

Agentes del Serenazgo de VMT, alertados por lo ocurrido, desplegaron inmediatamente una persecución por las calles del distrito.

