Sicarios asesinaron a mototaxista en VMT: en su huida, atacaron a balazos a serenos [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El crimen ocurrió en el cruce de las avenidas El Sol y Nicolás de Piérola. Los serenos, afortunadamente, resultaron ilesos en el ataque.

Lima
VTM
La PNP investiga el móvil de ataque. | Fuente: RPP

Las calles de Lima, nuevamente teñidas de sangre. Esta vez, sicarios asesinaron a balazos a un mototaxista, en el cruce de las avenidas El Sol y Nicolás de Piérola, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT), al sur de la capital.

Testigos consultados por RPP contaron que el transportista se desplazaba dentro de su vehículo, cuando fue interceptado por los delincuentes armados, que iban a bordo de una motocicleta.

Los sicarios realizaron al menos diez disparos contra el mototaxista, que murió en el acto; tras lo cual huyeron raudamente por la avenida El Sol.

Agentes del Serenazgo de VMT, alertados por lo ocurrido, desplegaron inmediatamente una persecución por las calles del distrito.

El mototaxista asesinado fue identificado como Christian Napuri Basurto, de 39 años.
El mototaxista asesinado fue identificado como Christian Napuri Basurto, de 39 años.

Sicarios balearon a serenos

En su huida, los sicarios no tuvieron reparos en abrir fuego contra los serenos, que afortunadamente no resultaron heridos, confirmó a RPP Manuel Ramírez, gerente de Seguridad Ciudadana y Vial de VMT.

“Los delincuentes se desplazan por la avenida Pachacútec y, ya cuando estaba por alcanzarle y nuestro vehículo iba a atropellar a estas personas, sacan una Mini Uzi, al parecer, y hacen siete disparos al vehículo que estaba haciendo el seguimiento correspondiente”, refirió.

El funcionario detalló que los disparos impactaron en las llantas y en la carrocería del patrullero municipal, que quedó “inutilizado”.

En tanto, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar donde fue asesinado el mototaxista y comenzaron con las diligencias de ley.

Fuentes de la investigación identificaron al transportista como Christian Napuri Basurto, de 39 años, quien tendría antecedentes por diversos delitos

