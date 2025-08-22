Pánico en San Borja: extorsionadores dejaron explosivo en el baño de un restaurante

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Vecinos denunciaron que el año pasado extorsionadores detonaron un explosivo en este restaurante. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Momentos de terror vivieron los comensales de un restaurante de San Borja, luego de que extorsionadores dejaran un potente explosivo en los servicios higiénicos.

El artefacto fue dejado cuando el negocio estaba atendiendo, desatando el temor entre los clientes y trabajadores, que fueron evacuados inmediatamente.

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el restaurante, ubicado en la cuadra 18 de la avenida Canadá, cerca del cruce con la avenida Aviación; para comenzar con las diligencias de ley.

También acudió personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), que logró neutralizar el detonante.



Agentes de la UDEX lograron neutralizar el explosivo. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Negocio extorsionado

Las investigaciones permitirán identificar a los delincuentes que dejaron el artefacto en el baño del restaurante.

Cabe mencionar que, según los vecinos, el año pasado, delincuentes detonaron un explosivo en el frontis de este negocio.

En aquella oportunidad, se supo que los extorsionadores exigían a los dueños del establecimiento 200 soles semanales.

