Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 21 de agosto | (San Pío X) - "El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren"
EP 1054 • 12:03
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Pánico en San Borja: extorsionadores dejaron explosivo en el baño de un restaurante

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El explosivo fue dejado cuando el negocio estaba atendiendo, desatando el temor entre los comensales y trabajadores, que fueron evacuados por seguridad.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Policiales
00:00 · 01:18
Vecinos denunciaron que el año pasado extorsionadores detonaron un explosivo en este restaurante.
Vecinos denunciaron que el año pasado extorsionadores detonaron un explosivo en este restaurante. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Momentos de terror vivieron los comensales de un restaurante de San Borja, luego de que extorsionadores dejaran un potente explosivo en los servicios higiénicos.

El artefacto fue dejado cuando el negocio estaba atendiendo, desatando el temor entre los clientes y trabajadores, que fueron evacuados inmediatamente.

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el restaurante, ubicado en la cuadra 18 de la avenida Canadá, cerca del cruce con la avenida Aviación; para comenzar con las diligencias de ley.

También acudió personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), que logró neutralizar el detonante.

Agentes de la UDEX lograron neutralizar el explosivo.
Agentes de la UDEX lograron neutralizar el explosivo. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Negocio extorsionado

Las investigaciones permitirán identificar a los delincuentes que dejaron el artefacto en el baño del restaurante.

Cabe mencionar que, según los vecinos, el año pasado, delincuentes detonaron un explosivo en el frontis de este negocio. 

En aquella oportunidad, se supo que los extorsionadores exigían a los dueños del establecimiento 200 soles semanales.

Te recomendamos

Informes RPP

De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú

Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela que Perú enfrenta demoras mucho mayores que otros países para llevar un proyecto minero desde el descubrimiento hasta la producción, lo que frena inversiones y limita el crecimiento económico. Conoce cuáles son estos proyectos, los motivos y su impacto en la vida de los peruanos, en este informe de RPP Economía en colaboración con el IPE.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
San Borja Inseguridad ciudadana Policía Nacional

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA