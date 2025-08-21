Últimas Noticias
Congreso: presentan moción de interpelación contra ministro del Interior, Carlos Malaver

Carlos Malaver, en una actividad oficial.
Carlos Malaver, en una actividad oficial. | Fuente: Ministerio del Interior
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El pliego interpelatorio que deberá responder el ministro de Estado consta de 22 preguntas.

Congresistas de diferentes bancadas presentaron una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Malaver, por la creciente ola de criminalidad que afecta al país.

"En nuestro país se han registrado 1 377 homicidios tras 228 días del año 2025, según el Sinadef. En aproximadamente un mes se superará todo lo registrado en los años 2021 y 2022/2023, respectivamente. De acuerdo con Sinadef, cada 3 horas y 58 minutos se ha registrado un homicidio a nivel nacional en lo que va del año", se lee el documento.

En otro apartado se recuerda el atentado del 14 de agosto en la ciudad de Trujillo, región de La Libertad, así como la explosión en un gimnasio del Callao. "Estos hechos demuestran que la población se encuentra desprotegida, y es un aún más grave la situación cuando el propio cuerpo policial terminan siendo víctimas de esta grave ola criminal en ascenso", se refiere. 

En la moción, que ingresó a las 8:35 a. m. a la mesa de partes del Parlamento, se señala que Malaver Odias deberá responder a los cuestionamientos a su desempeño en el cargo, a la falta de acciones de dirección y coordinación de las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno, orden público y seguridad ciudadana.

El texto lleva, entre otros, la firma de los congresistas Guillermo Bermejo, Víctor Raúl Cutipa, Nieves Limachi, Susel Paredes, Ruth Luque, Margot Palacios, Flor Pablo, Pasión Dávila, Hamlet Echeverría, Edgar Reymundo, Robert Sánchez, Alex Flores.

El pliego interpelatorio que deberá responder el ministro de Estado consta de 22 preguntas.

