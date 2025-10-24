Golpe al crimen: caen ‘Los Feroces del Sur’, banda dedicada a la extorsión bajo la modalidad del ‘gota a gota’

En el marco del estado de emergencia que rige en Lima y Callao, los agentes de la Policía Nacional desarticularon a ‘Los Feroces del Sur’, banda criminal integrada por ciudadanos extranjeros y dedicada a la extorsión bajo la modalidad del ‘gota a gota’.

El operativo, a cargo de personal de la Dirincri en coordinación con la DIVICC, se ejecutó en Villa María del Triunfo (VMT). Durante la intervención, los agentes de la PNP ubicaron el principal centro de operaciones de la organización delictiva.

Asimismo, de acuerdo con información de la PNP, la banda criminal venía generando zozobra y temor entre los comerciantes y microempresarios de Lima Metropolitana, quienes eran víctimas de extorsión.

10 detenidos

En esa misma línea, la Policía Nacional informó que durante la intervención se capturó a 10 presuntos integrantes extranjeros de la organización criminal.

Asimismo, las autoridades incautaron vehículos, dinero, equipos de comunicación y sustancias ilícitas durante el operativo.

Estado de emergencia en Lima y Callao

En un breve mensaje a la Nación, el presidente José Jerí anunció el último martes el inicio del estado de emergencia en Lima y Callao para hacer frente a la inseguridad ciudadana.

La medida empezó a regir a partir de la medianoche del último miércoles, 22 de octubre, y estará vigente por 30 días calendario.

"Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00:00 horas en Lima Metropolitana y el Callao y presenta un nuevo enfoque: Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen, una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos", expresó el mandatario durante su discurso.