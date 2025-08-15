Últimas Noticias
Desarticulan banda criminal ‘Los Truchos Diplomáticos’ dedicada al delito de estafa: integrante presenta hasta cinco identidades falsas

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Los agentes de la PNP intervinieron a tres sujetos que formaban parte de esta banda tras recibir un aviso sobre un vehículo con placa diplomática estacionado en la cuadra 1 de la avenida Los Álamos, en Chilca.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Truchos Diplomáticos’, dedicada al delito de estafa, en una intervención realizada en la primera cuadra de la avenida Los Álamos, en la localidad de Chilca, en la provincia de Cañete.  

La PNP realizó la intervención luego de recibir un aviso sobre un vehículo con una placa diplomática de número ECD-37A, que se hallaba estacionado en la zona.

Al realizar una investigación, los efectivos encontraron que la unidad registraba una denuncia por robo en el distrito limeño de Miraflores. Esta fue presentaba por funcionarios de la Embajada de Indonesia, en 2018. Así lo confirmó a RPP Freddy Delgado, jefe de la División de Estafas de la Dirincri.

“Verificada la información respecto al número de la placa, se logró determinar que registraba una denuncia por hurto en la jurisdicción de Miraflores, denuncia presentada por funcionarios de la Embajada de Indonesia. Con esta información que ocurrió en el 2018, verificado el sistema de información de la Policía, esta misma placa registraba una intervención policial en el año 2024 por accidente de tránsito, también en la jurisdicción de Miraflores”, indicó.

Detenido registraba hasta cinco identidades

Durante la intervención, la PNP detuvo a tres sujetos, uno de ellos identificado como Dwinght Rafaelo Carpena Llontop, de 32 años, quien indicó que era el conductor de la camioneta y que se encontraba transportando a una funcionaria.

Durante la detención, los efectivos encontraron que el sujeto registraba hasta cinco identidades, llegando a inscribirse incluso con una de ellas en el Consulado de España.

Los otros detenidos responden a los nombres de Urbano Francisco Cárdenas, Francia (90) y Mónica Cárdenas Castro (55).  

El caso viene siendo investigado por la División de Estafa de la PNP. Los detenidos son imputados por los cargos de receptación agravada y el delito contra la tranquilidad pública y suplantación de identidad.

Tags
PNP Los Truchos Diplomáticos Inseguridad ciudadana Policía Nacional

