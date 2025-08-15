Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Ministerio Público abrió investigación contra extranjero sospechoso de asesinar a policía en Los Olivos

El extranjero será procesado por diversos ilícitos.
El extranjero será procesado por diversos ilícitos. | Fuente: Ministerio Público
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El ciudadano venezolano Jesús Alberto Chanchamire Ibarra es sindicado por el Mininter como principal sospechoso del homicidio del suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán, ocurrido durante una persecución por la Panamericana Norte.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público informó que ha abierto investigación contra el ciudadano venezolano Jesús Alberto Chanchamire Ibarra (27), principal sospechoso del asesinato del suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán, ocurrido durante una persecución por la Panamericana Norte, en la jurisdicción de Los Olivos.

En un comunicado, el organismo detalló que la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos inició investigación preliminar para el extranjero “por el presunto delito de homicidio calificado”.

“El sujeto también es investigado por el delito de extorsión en agravio del propietario de un local comercial en el mismo distrito”, añadió el Ministerio Público.

Como parte de las pesquisas, se ha dispuesto que “la División de Investigación de Homicidios de la PNP recabe la declaración del investigado y los policías que lo intervinieron, así como el protocolo de necropsia, los registros de las cámaras de seguridad y los informes periciales de criminalística”. 

Asimismo, se dispuso que “se practique la inspección técnico policial, entre otras diligencias para determinar la responsabilidad penal del investigado”.

Sospechoso fue detenido el año pasado, pero liberado días después

En diálogo con RPP, el general PNP Máximo Ramírez, director de la Defensoría del Policía, denunció que el ciudadano venezolano Jesús Alberto Chanchamire Ibarra, sospechoso de asesinar al suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán fue detenido el año pasado, pero liberado a los pocos días.

El alto mando advirtió que, en aquel momento, un representante del Ministerio Público determinó la liberación del extranjero, pese a que estaba involucrado en una serie de ilícitos.

“Esta persona fue detenida con armas, fue detenida con droga, se le encontró llamadas, mensajes de explotación sexual, participaba en extorsiones, les cobra cupos a las meretrices. Es una serie de hechos que realmente en su momento mereció la detención y estuvo detenido como 14 días”, manifestó.

“Sin embargo, el día 16 de agosto del año 2024, el doctor Sebastián Gregorio Gamonal Silva señaló que, como esta persona tenía arraigo domiciliario, porque vivía en la cuadra 25 de la avenida Arequipa, era fácilmente ubicable y, por lo tanto, podía salir en libertad. Y le da libertad inmediatamente”, agregó.

Jesús Alberto Chanchamire Ibarra es sindicado por el Ministerio del Interior (Mininter) como el principal sospechoso del asesinato del suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán durante una persecución por la carretera Panamericana Norte.

Te recomendamos

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Ministerio Público Inseguridad ciudadana Policía Nacional Los Olivos Policía Nacional

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA