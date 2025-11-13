Últimas Noticias
Desarticulan a ‘Los Deza del Cono Norte’, banda dedicada a extorsionar a comerciantes y mototaxistas

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

En un operativo realizado en el distrito de Los Olivos, se intervino a dos presuntos integrantes de la organización.

Lima
00:00 · 01:02
Al momento de su intervención, alias ‘Perro’ y alias ‘Pato’ tenían en su poder 3 500 soles en efectivo.
Al momento de su intervención, alias 'Perro' y alias 'Pato' tenían en su poder 3 500 soles en efectivo.

Agentes de la Policía Nacional desarticularon a ‘Los Deza del Cono Norte’, peligrosa organización criminal vinculada a extorsiones contra comerciantes y mototaxistas.

En una operación realizada en inmediaciones de un mercado de la urbanización Jazmines de Naranjal, en el distrito de Los Olivos; las fuerzas del orden intervinieron a dos presuntos integrantes de la organización.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a los detenidos como Fabián Tananta Rivas, alias ‘Pato’, y Marquiño Champac Tasayco, alias ‘Perro’, ambos de 23 años.

Según la PNP, estos sujetos son sospechosos de extorsionar a mototaxistas y comerciantes de la zona norte de la capital, a quienes exigían cupos a cambio de no atentar contra sus negocios o integridad.

Con dinero en efectivo

Al momento de su intervención, alias ‘Perro’ y alias ‘Pato’ tenían en su poder 3 500 soles en efectivo, dinero presuntamente proveniente del cobro de cupos extorsivos.

Además, se les encontró un teléfono celular que será sometido a pericias, como parte de la investigación iniciada.

Al cierre de este informe, los detenidos habían sido trasladados a la sede de la Dirincri de la avenida España, en el Cercado de Lima, para continuar con las diligencias de ley correspondientes.

