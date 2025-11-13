Desarticulan a ‘Los Deza del Cono Norte’, banda dedicada a extorsionar a comerciantes y mototaxistas

Al momento de su intervención, alias ‘Perro’ y alias ‘Pato’ tenían en su poder 3 500 soles en efectivo. | Fuente: PNP

Agentes de la Policía Nacional desarticularon a ‘Los Deza del Cono Norte’, peligrosa organización criminal vinculada a extorsiones contra comerciantes y mototaxistas.

En una operación realizada en inmediaciones de un mercado de la urbanización Jazmines de Naranjal, en el distrito de Los Olivos; las fuerzas del orden intervinieron a dos presuntos integrantes de la organización.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a los detenidos como Fabián Tananta Rivas, alias ‘Pato’, y Marquiño Champac Tasayco, alias ‘Perro’, ambos de 23 años.

Según la PNP, estos sujetos son sospechosos de extorsionar a mototaxistas y comerciantes de la zona norte de la capital, a quienes exigían cupos a cambio de no atentar contra sus negocios o integridad.



#EstadoDeEmergencia🚨 | ¡Golpe a la extorsión! 👊🏻

En Los Olivos, agentes de la @DirincriPNP capturaron a dos presuntos integrantes de la banda criminal 𝐋𝐨𝐬 𝐃𝐞𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐨 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞, quienes se dedicarían a extorsionar a empresarios de transporte y comerciantes del… pic.twitter.com/Do173oVVVP — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) November 12, 2025

Con dinero en efectivo

Al momento de su intervención, alias ‘Perro’ y alias ‘Pato’ tenían en su poder 3 500 soles en efectivo, dinero presuntamente proveniente del cobro de cupos extorsivos.

Además, se les encontró un teléfono celular que será sometido a pericias, como parte de la investigación iniciada.

Al cierre de este informe, los detenidos habían sido trasladados a la sede de la Dirincri de la avenida España, en el Cercado de Lima, para continuar con las diligencias de ley correspondientes.

