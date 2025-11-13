Últimas Noticias
PNP incautó miles de cartuchos de dinamita y explosivos: ilícita mercadería está valorizada en más de S/ 2.5 millones

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

La ilícita mercadería, camuflada entre pacas de heno y paja, era trasladada en un camión.

Pucusana
Los explosivos tenían origen boliviano, según la PNP. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Fiscal incautaron miles de cartuchos de dinamita, explosivos y kilómetros de mecha, que estaban camuflados dentro de un camión.

La intervención policial se realizó en la carretera Panamericana Sur, a la altura de la garita de control móvil de Pucusana. Al inspeccionar la carga del pesado vehículo, las fuerzas del orden descubrieron la ilícita mercadería, camuflada entre pacas de heno y paja.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, detalló que, tras la inspección, se encontraron 12 400 unidades de “emulsión explosiva encartuchada”, así como 4 800 cartucho de dinamita. Además, se hallaron 120 rollos de mecha, cada uno de 500 metros de extensión. 

Para ejemplificar el peligro que significa este hallazgo, el alto mando indicó que solo una docena de este tipo de cartuchos de emulsión fue utilizada en el pasado atentado con explosivos perpetrado en la ciudad de Trujillo.

Las primeras pesquisas arrojaron que estos explosivos tenían procedencia boliviana y su destino presumiblemente era la ciudad de Lima.

¿En qué iban a ser utilizados estos explosivos?

El general PNP Óscar Arriola indicó que preliminarmente se manejan hasta tres hipótesis sobre la utilización que iban a tener estos explosivos, “y sin necesidad de que de las cantidades”. 

“Uno puede ser la minería ilegal, otro puede utilizarse para para estas protestas, otro para los actos extorsivos. Todos somos testigos de la gran cantidad de acciones extorsivas utilizando estas emulsiones”, manifestó.

En el operativo policial, se intervino a dos personas -un par de hermanos-, quienes habrían intentado darse a la fuga al verse descubiertos.

Según información de la PNP, el valor de toda la mercadería incautada supera los dos millones y medio de soles. 

