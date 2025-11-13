PNP desbarató banda ‘La Hermandad del Norte’ en operativo simultaneo en varios puntos de Lima y Callao

En Comas, la PNP encontró un camión que habría sido usado en robo. | Fuente: RPP

En el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, agentes de la Policía Nacional ejecutaron un operativo simultáneo en varios inmuebles, lo que permitió desbaratar a la organización criminal ‘La Hermandad del Norte’.

En una casa del distrito de Comas, al norte de la capital; las fuerzas del orden detuvieron a una persona y recuperaron un camión presuntamente usado para robar equipos médicos valorizados en 142 mil euros.

En diálogo con RPP, el general PNP Marco Conde Cuellar, director de Investigación Criminal, indicó que estos equipos médicos habrían sido robados el pasado 12 de agosto en un atraco perpetrado en la capital.

“Se ha realizado una operación policial a integrantes de una banda criminal, ‘La Hermandad del Norte’, quienes se dedican a cometer robos agravados de vehículos de transporte de carga”, declaró el alto mando.

“El 12 de agosto, asaltaron un vehículo que transportaba material médico valorizado en 142 mil euros. Lo asaltaron al conductor, lo secuestraron llevándolo en un vehículo y la mercadería, con un bloqueador de GPS, a otro lugar, para luego venderla”, añadió.



Operativo simultáneo

El general Conde Cuellar detalló que el operativo simultáneo se realizó en siete inmuebles ubicados en el Callao, Comas, Carabayllo y Puente Piedra, logrando la detención de cinco personas.

Sobre la persona intervenida en Comas, el alto mando señaló que “de día trabaja como vendedor de pollos y, en la noche, estaría dedicándose a cometer este tipo de delitos”.

“Estamos en pleno desarrollo de la intervención y, como le digo, pronto daremos más detalles de todo lo incautado del día de hoy”, acotó.

Los intervenidos serán trasladados a la sede de la Dirincri, para continuar con las investigaciones.

