Delincuentes estarían utilizando el nombre de ‘El Monstruo’ para cometer sus crímenes, advirtió jefe de la Dirincri

El general PNP Marco Conde Cuéllar dijo no tener conocimiento sobre una presunta reorganización de ‘Los Injertos del Cono Norte’. | Fuente: RPP

El general PNP Marco Conde Cuéllar, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), advirtió que delincuentes “oportunistas” estarían utilizando el nombre del cabecilla criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ -hoy recluido en Paraguay-, para cometer sus ilícitos.

En diálogo con RPP, el alto mando consideró que esto no exime que aún hay en libertad remanentes de la peligrosa organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, liderada por alias ‘El Monstruo’; así como de otras bandas que operan en el país.

“Remanentes quiere decir: algunos integrantes de la organización criminal que están libres y siguen extorsionando. Pueden hacerlo de manera individual, pero utilizando el nombre de ‘Los Injertos del (Cono) Norte, de los Desa, del Tren de Aragua, de otra banda u organización criminal que ha creado pánico”, refirió.

“(Estos nombres) son utilizados por estos delincuentes o por otros ocasionales u oportunistas, que aprovechan el nombre de bandas criminales conocidas para extorsionar”, añadió.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿‘El Monstruo’ está reorganizando a ‘Los Injertos del Cono Norte’?

En otro momento, el jefe de la Dirincri dijo no tener conocimiento sobre informaciones aparecidas en medios locales respecto a una presunta reorganización de ‘Los Injertos del Cono Norte’, algo que ‘El Monstruo’ habría iniciado desde su celda en Paraguay.

“Esta información no la conocemos”, replicó el alto mando al ser consultado sobre la denuncia aparecida en la prensa nacional.

Cabe mencionar que, según algunos medios locales, ‘El Monstruo’ -que está recluido en una prisión de Paraguay- tendría acceso a un celular con el que se estaría comunicando con Jeff Hidalgo Infante, alias ‘Cachete’ -hombre de confianza del cabecilla criminal-, con el objetivo de reorganizar a ‘Los Injertos del Cono Norte’.

El secuaz de ‘El Monstruo’ se encuentra prófugo de la justicia y se cree que actualmente está residiendo en Bolivia.

