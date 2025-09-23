Sicarios balearon bus de la empresa Vipusa en plena ruta en Villa El Salvador: chofer está en estado crítico

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El crimen ocurrió en la avenida Mateo Pumacahua. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Siguen los atentados contra transportistas en Lima. Esta vez, un bus de la empresa de transportes Virgen de la Puerta (Vipusa) fue baleado en plena ruta, en la avenida Mateo Pumacahua, en el distrito de Villa El Salvador (VES), hiriendo gravemente al chofer.

Testigos consultados por RPP contaron que dos sicarios aprovecharon que la unidad se detuvo en el paradero conocido como Lubricante, para disparar hasta cuatro veces contra la cabina del conductor.

Fueron momentos de pánico para los pasajeros, que salieron despavoridos del bus; mientras que los delincuentes huyeron raudamente en una motocicleta.

Producto del atentado, el conductor del bus resultó gravemente herido, siendo trasladado al Hospital de Emergencias Villa El Salvador, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Empresa extorsionada

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

Fuentes de la investigación identificaron al chofer herido como Joel Leandro Ramos Verástegui, de 38 años.

Según sus familiares, el hombre llevaba apenas dos meses trabajando para la empresa Vipusa. Ellos aseguraron que el crimen estaría vinculado a extorsiones que sufre la compañía.

“Definitivamente, es una extorsión hacia la empresa, pero no hacia el personal. Entonces, lamentablemente, ha sido en esta ocasión mi sobrino”, comentó la tía de la víctima.

Este sería el cuarto atentado que sufren buses de la empresa Vipusa, que cubre la ruta Pachacámac-Ancón.

