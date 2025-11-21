Loreto: banda delictiva asaltó recreo campestre de cantante Esaud Suárez y se llevó equipos de sonido valorizados en S/10 000

El acto delictivo perpetrado por “Los piratas del río” ocurrió en la comunidad nativa de Santo Tomás, en el distrito de Punchana.

Una banda delictiva, conocida como “Los piratas del río”, ingresaron a bordo de un bote hasta un recreo campestre, de propiedad del conocido cantante Esaud Suárez, y se llevaron equipos de sonido, entre parlantes y consolas, cuyo precio en el mercado alcanza los 10 000 soles.



El hecho ocurrió en la comunidad nativa de Santo Tomás, en el distrito de Punchana, provincia de Maynas (región de Loreto), informaron fuentes policiales.



Uno de los vigilantes del lugar dijo a RPP que se percató del acto ilícito, cuando los hampones cargaban los equipos, por lo que realizó disparos; sin embargo, era demasiado tarde, porque todo estaba ya embarcado y raudamente emprendieron la fuga.



El local del artista fue recientemente inaugurado y, en menos de un mes, ha sufrido dos robos, debido a que se ubica a orillas del río Nanay, una zona de fácil acceso para los delincuentes que operan en diferentes ríos amazónicos en Iquitos.



Agentes policiales llegaron al centro recreacional para iniciar las investigaciones del caso. Cabe recordar que el cantante Esaud Suárez, hace un año, denunció que también era víctima de extorsión.