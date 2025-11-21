PNP: más de 6 mil vehículos fueron enviados al depósito por infracciones durante el estado de emergencia

La PNP intervino un vehículo que tenía multas que ascendían a 190 mil soles. | Fuente: RPP

A un mes de decretarse el estado de emergencia en Lima y Callao, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron esta mañana un operativo contra los colectiveros informales en la avenida Javier Prado, en el distrito de San Borja.

Como parte de este operativo, la PNP intervino un vehículo que tenía multas que ascendían a 190 mil soles, por lo que fue enviado al depósito.

Asimismo, el general Manuel Vidarte, jefe de la División de Tránsito, indicó que -como parte de estas operaciones- han incautado y enviado al depósito a más de 6 mil vehículos por haber cometido infracciones durante el estado de emergencia.

“Aquí estamos interviniendo todos los vehículos de transporte público de pasajeros que realizan servicios de una manera que no están habilitados para realizar este tipo de servicio. Estamos aquí también en apoyo a lo que es la ATU y a las Municipalidades. Vamos, a la fecha, más de 6 mil vehículos internados en los distintos depósitos de acá de Lima, solamente en Lima Metropolitana”, señaló.

Sobre normativa que prohíbe que más de una persona transita en moto

Asimismo, Vidarte se refirió al incumplimiento de la normativa que prohíbe que más de una persona transite en motocicleta. Al respecto, el alto mando PNP indicó que están interviniendo a los ciudadanos que no acatan la ley y obligando a los acompañantes a bajar del vehículo.

“Se nota todavía lo que es el incumplimiento de la norma por parte de muchas personas que aducen desconocer cuáles son los alcances. Sin embargo, se les está interviniendo con lo que es un control de identidad, se les hace conocer y después de hacer los registros, se puede hacer lo que es también la verificación de la identidad de las personas y del mismo vehículo. [Después], se procede a que baje el acompañante, el pasajero, para que el conductor proceda con su viaje”, señaló.