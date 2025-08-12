Terror en el Callao: un ciudadano venezolano fue asesinado a puñaladas en un parque de Mi Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El crimen ocurrió en el parque conocido como ‘El Limonero’. | Fuente: RPP / Renzo Anselmo

Las calles del Callao, nuevamente escenario de hechos de violencia. Esta vez, un ciudadano venezolano fue asesinado a puñaladas en un parque conocido como ‘El Limonero’, en el distrito chalaco de Mi Perú.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que la víctima -no identificada- fue hallada con múltiples cortes en el cuello y en la cabeza.

Según los vecinos, horas antes de su asesinato, el extranjero, que era conocido en el barrio como ‘Chamo’, fue visto bebiendo licor en el citado parque junto con otra persona.

Los residentes indicaron que la víctima, de unos 25 años, había contado días atrás que “se había metido en problemas”, por lo que -dijo- lo estaban buscando para matarlo.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para realizar las diligencias de ley.

Las investigaciones determinarán las causas del crimen, así como los involucrados en este violento asesinato.

En lo que va del año, se han registrado 128 homicidios en el Callao, que se ubica como la tercera región con más muertes violentas en el país, solo detrás de Lima y La Libertad, según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

