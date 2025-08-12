Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Terror en el Callao: un ciudadano venezolano fue asesinado a puñaladas en un parque de Mi Perú

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

En diálogo con RPP, vecinos aseguraron que la víctima había contado días atrás que “se había metido en problemas”. Antes de su homicidio, el extranjero fue visto bebiendo licor en el parque junto con otra persona.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Callao
00:00 · 00:25
El crimen ocurrió en el parque conocido como ‘El Limonero’.
El crimen ocurrió en el parque conocido como ‘El Limonero’. | Fuente: RPP / Renzo Anselmo

Las calles del Callao, nuevamente escenario de hechos de violencia. Esta vez, un ciudadano venezolano fue asesinado a puñaladas en un parque conocido como ‘El Limonero’, en el distrito chalaco de Mi Perú.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que la víctima -no identificada- fue hallada con múltiples cortes en el cuello y en la cabeza.

Según los vecinos, horas antes de su asesinato, el extranjero, que era conocido en el barrio como ‘Chamo’, fue visto bebiendo licor en el citado parque junto con otra persona.

Los residentes indicaron que la víctima, de unos 25 años, había contado días atrás que “se había metido en problemas”, por lo que -dijo- lo estaban buscando para matarlo.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para realizar las diligencias de ley.

Las investigaciones determinarán las causas del crimen, así como los involucrados en este violento asesinato.

En lo que va del año, se han registrado 128 homicidios en el Callao, que se ubica como la tercera región con más muertes violentas en el país, solo detrás de Lima y La Libertad, según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Callao Mi Perú Inseguridad ciudadana Policía Nacional

Más sobre Callao

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA