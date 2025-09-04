Un joven fue asesinado a balazos en presencia de su madre en el Callao

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Callao, nuevamente escenario de hechos de sangre. Esta vez, un joven fue asesinado a balazos en presencia de su madre, en la urbanización Centenario, en la provincia constitucional.

Testigos consultados por RPP contaron que madre e hijo se encontraban en la puerta de su casa, cuando de pronto aparecieron dos sujetos desconocidos.

Los sicarios sacaron sus armas y dispararon múltiples veces contra las víctimas.

Malheridos, madre e hijo fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde se certificó el deceso del joven, que recibió balazos en el torso y cuello.

En tanto, la mujer permanece con pronóstico reservado.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

Fuentes de la investigación identificaron a las víctimas como Doris Graciela López (50) y su hijo Kevin Pereda Valladares (25).

Según la PNP, el joven asesinado tiene antecedentes por diversos delitos, como hurto agravado, amenazas, daños materiales y agresiones con arma blanca.

Los vecinos de la urbanización Centenario se mostraron consternados por este feroz crimen, ocurrido a pocos metros de un puesto de seguridad ciudadana de la jurisdicción.

