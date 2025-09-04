Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Historias con niños
EP 33 • 41:58
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Puerto de Chancay entre los riesgos para la seguridad hemisférica, dice profesor del Colegio de Guerra del Ejercito de EE.UU.
EP 1862 • 17:29
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 3 de agosto | (San Gregorio Magno) - "Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuese, se los llevaban; y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando"
EP 1067 • 12:10

Un joven fue asesinado a balazos en presencia de su madre en el Callao

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La mujer también resultó herida en el ataque armado, registrado en la urbanización Centenario, en la provincia constitucional.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Callao
00:00 · 01:22
El crimen ya está en investigación.
El crimen ya está en investigación. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

El Callao, nuevamente escenario de hechos de sangre. Esta vez, un joven fue asesinado a balazos en presencia de su madre, en la urbanización Centenario, en la provincia constitucional.

Testigos consultados por RPP contaron que madre e hijo se encontraban en la puerta de su casa, cuando de pronto aparecieron dos sujetos desconocidos.

Los sicarios sacaron sus armas y dispararon múltiples veces contra las víctimas. 

Malheridos, madre e hijo fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde se certificó el deceso del joven, que recibió balazos en el torso y cuello.

En tanto, la mujer permanece con pronóstico reservado.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

Fuentes de la investigación identificaron a las víctimas como Doris Graciela López (50) y su hijo Kevin Pereda Valladares (25).

Según la PNP, el joven asesinado tiene antecedentes por diversos delitos, como hurto agravado, amenazas, daños materiales y agresiones con arma blanca.

Los vecinos de la urbanización Centenario se mostraron consternados por este feroz crimen, ocurrido a pocos metros de un puesto de seguridad ciudadana de la jurisdicción. 

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Callao Inseguridad ciudadana Policía Nacional

Más sobre Callao

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA