Un joven fue asesinado a balazos en presencia de su madre en el Callao

La mujer también resultó herida en el ataque armado, registrado en la urbanización Centenario, en la provincia constitucional.
El Callao, nuevamente escenario de hechos de sangre. Esta vez, un joven fue asesinado a balazos en presencia de su madre, en la urbanización Centenario, en la provincia constitucional.
Testigos consultados por RPP contaron que madre e hijo se encontraban en la puerta de su casa, cuando de pronto aparecieron dos sujetos desconocidos.
Los sicarios sacaron sus armas y dispararon múltiples veces contra las víctimas.
Malheridos, madre e hijo fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde se certificó el deceso del joven, que recibió balazos en el torso y cuello.
En tanto, la mujer permanece con pronóstico reservado.
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
Crimen en investigación
Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.
Fuentes de la investigación identificaron a las víctimas como Doris Graciela López (50) y su hijo Kevin Pereda Valladares (25).
Según la PNP, el joven asesinado tiene antecedentes por diversos delitos, como hurto agravado, amenazas, daños materiales y agresiones con arma blanca.
Los vecinos de la urbanización Centenario se mostraron consternados por este feroz crimen, ocurrido a pocos metros de un puesto de seguridad ciudadana de la jurisdicción.