Arequipa: delincuentes asaltaron empresa minera y se llevaron sacos de carbón activado valorizados en $ 2 millones

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los asaltantes, algunos vistiendo chalecos de la PNP, irrumpieron en la empresa portando armas de corto y largo alcance.

Arequipa
00:00 · 01:51
Arequipa
Arequipa | Fuente: RPP

Crimen millonario en Arequipa. Un grupo de delincuentes armados asaltó una empresa minera y se llevó 181 sacos de carbón activado, valorizados en dos millones de dólares.

Los asaltantes, algunos vistiendo chalecos de la PNP, irrumpieron en el recinto portando armas de corto y largo alcance; redujeron a los vigilantes y encañonaron a los trabajadores.

El general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial de Arequipa, detalló que los trabajadores de la empresa fueron retenidos por más de cinco horas, mientras los delincuentes cargaban el mineral en un camión.

“(Los afectados) pusieron la denuncia y la Policía ha actuado en hacer todo el seguimiento y poder ubicar el camión en la zona de Ayacucho”, refirió el alto mando.

De acuerdo con la PNP, el camión utilizado en el atraco fue robado días atrás en la región Ica.

Asalto en investigación

El corresponsal de RPP en Arequipa informó que los delincuentes escaparon en dos camionetas con dirección a Ica, mientras que el camión utilizado para el robo fue abandonado en una vía hacia Ayacucho. 

En el lugar, se encontraron los chalecos con distintivos de la Policía Nacional utilizados por los delincuentes para perpetrar el atraco.

El general Benavides indicó que, más allá de las pesquisas en torno al asalto, se buscará esclarecer cómo los delincuentes lograron adquirir la indumentaria de la institución.

Cabe mencionar que el carbón activado es un insumo clave para el proceso de obtención de oro, según la PNP

Tags
Arequipa Inseguridad ciudadana Policía Nacional

