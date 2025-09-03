Policía investiga asesinato de cuatro personas en Cañete

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Unidad de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la provincia de Cañete, región Lima, investiga el asesinato de cuatro personas ocurrido a la altura del kilómetro 161 de la carretera Panamericana Sur, en una zona conocida como la pampa de Con Con.

De acuerdo con las primeras hipótesis de la Policía, las víctimas habrían estado a bordo de una camioneta blanca cuando fueron interceptadas por presuntos delincuentes.

Los ocupantes del vehículo, al intentar huir, fueron alcanzados por varios disparos, muriendo en el lugar.

Efectivos policiales, junto a personal del Ministerio Público, se dirigieron hasta dicha zona para realizar el levantamiento de los cuerpos y recoger evidencias que permitan esclarecer los hechos.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de las víctimas ni se ha confirmado el móvil del crimen, elementos que continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades.