Policía investiga asesinato de cuatro personas en Cañete

El crimen currió a la altura del kilómetro 161 de la carretera Panamericana Sur.
El crimen currió a la altura del kilómetro 161 de la carretera Panamericana Sur.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Según la Policía Nacional las víctimas habrían estado a bordo de una camioneta blanca cuando fueron interceptadas por presuntos delincuentes.

Policiales
00:00 · 01:12

La Unidad de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la provincia de Cañete, región Lima, investiga el asesinato de cuatro personas ocurrido a la altura del kilómetro 161 de la carretera Panamericana Sur, en una zona conocida como la pampa de Con Con.

De acuerdo con las primeras hipótesis de la Policía, las víctimas habrían estado a bordo de una camioneta blanca cuando fueron interceptadas por presuntos delincuentes.

Los ocupantes del vehículo, al intentar huir, fueron alcanzados por varios disparos, muriendo en el lugar.

Efectivos policiales, junto a personal del Ministerio Público, se dirigieron hasta dicha zona para realizar el levantamiento de los cuerpos y recoger evidencias que permitan esclarecer los hechos.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de las víctimas ni se ha confirmado el móvil del crimen, elementos que continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

Cañete Policía Nacional del Perú inseguridad ciudadana

