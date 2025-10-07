"No hay respuesta del Gobierno": esposas de transportistas heridos en atentados hacen pollada para pagar tratamientos

Las mujeres realizaron esta actividad en el patio de maniobras de la empresa Santa Catalina, a fin de juntar fondos para pagar los costos de hospitalización de sus cónyuges.
Las esposas de cuatro transportistas heridos en atentados contra la empresa Santa Catalina realizaron este martes, 7 de octubre, una pollada pro-fondos para poder pagar los tratamientos y costos de hospitalización de sus cónyuges.
Un equipo de RPP llegó esta mañana al patio de maniobras de la empresa, en San Juan de Lurigancho (SJL), donde las mujeres improvisaron un lugar para preparar las polladas y venderlas a 20 soles la porción.
“Estamos realizando una pollada para poder ayudarnos de alguna forma, para los gastos médicos de nuestras parejas. El tema de la paralización por la inseguridad ciudadana que estamos viviendo se apoya, porque no hay respuesta de parte del Gobierno para que uno pueda salir a trabajar con seguridad”, manifestó una de las organizadoras de la actividad.
Cabe mencionar que al patio de maniobras de la empresa Santa Catalina ha llegado un contingente policial, a fin de brindar seguridad a los transportistas.
Empresa Santa Catalina continúa en paro
Los choferes de la empresa Santa Catalina han decidido no salir a circular este martes, en rechazo a los acuerdos adoptado por los dirigentes de transporte con representantes del Gobierno.
Nuestra reportera conversó con uno de los choferes, quien indicó que él y sus colegas tomaron esta decisión en rechazo a la mesa de diálogo propuesta para el próximo 14 de octubre. Para el transportista, no hay razones para postergar hasta la próxima semana esta importante reunión.
“Creo que los que han ido a la reunión prácticamente no están representando a los conductores ni a los propietarios, son empresarios. Pero nosotros como conductores somos los que estamos pasando todo esto de la extorsión. A los que están baleando es a los conductores”, manifestó el hombre.
“Nosotros no estamos de acuerdo con que todavía lo están dejando (la mesa de trabajo) hasta el 14 (de octubre). ¿Por qué no de una vez tomar las medidas?”, añadió.
Los choferes de la empresa Santa Catalina no descartaron mantener su paralización más días, pese a que la mayoría de transportistas de Lima y Callao salió a laborar este martes.