Detienen a ocho integrantes de una organización criminal dedicada a la pornografía infantil en Ventanilla

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo de forma preliminar a ocho personas investigadas por presuntamente pertenecer a una organización criminal dedicada a la pornografía infantil.

La detención se produjo luego que la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste ejecutara allanamientos en diferentes inmuebles del distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

Los detenidos fueron identificados como Álvaro Zea (23), quien ha sido señalado como el cabecilla de la banda delincuencial; Alejandro Chicllan (23); Jorge Quintanilla (25); Silverio Vásquez (20); Víctor Ochavano (44); Armando Guerra (43); Cristopher Cortez (28), y Leoncio Chávez (54).

Sujetos se dedicarían a la pornografía infantil desde el 2024

De acuerdo con el Ministerio Público, los sujetos habrían captado, almacenado, difundido y comercializado imágenes y videos de abuso sexual infantil desde el año 2024, a través de medios tecnológicos y aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram y Signal.

Durante la intervención, también se incautaron teléfonos celulares, los que -posteriormente- serán sometidos a las pericias correspondientes como parte de la investigación.

La diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco y el fiscal adjunto Leonardo Guffanti Parra.

