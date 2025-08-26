Capturan a presuntos integrantes de ‘Los Desalmados de Las Flores’, banda vinculada a extorsión de negocios

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Agentes de la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Desalmados de Las Flores’, vinculada a extorsión de negocios en distritos del este de Lima.

Se trata de dos hombres y una mujer, que fueron intervenidos en un operativo realizado en la víspera en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

En su poder, los sospechosos tenían tres celulares, que serán sometidos a pericias tecnológicas, a fin de determinar si contienen mensajes extorsivos.

Los intervenidos, identificados con los alias ‘Charango’, ‘Figurita’ y ‘Muñeca Anabel’, serán investigados por los presuntos delitos de extorsión y receptación agravada, informó la Policía Nacional.

Las extorsiones son uno de los delitos que más aquejan a nuestro país. Según datos policiales, entre enero y julio de este año, se han reportado 6 682 denuncias por extorsión en Lima Metropolitana, lo que representa un incremento de más del 50 % en comparación al mismo periodo del año pasado.



🚨 #Lima | Agentes de la BRECC-SJL, detuvieron a “Charango", "Figurita" y "Muñeca Anabel" quienes integrarían la banda criminal Los Desalmados de las Flores, dedicada a cometer el delito de extorsión. Se les incautó celulares y otros. pic.twitter.com/w7ci9KN37s — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) August 26, 2025

Golpe al crimen

En Villa El Salvador, en otro punto de Lima, agentes policiales intervinieron un búnker, donde encontraron armas y distinto tipo de droga, entre la que destaca el peligroso estupefaciente sintético conocido como tusi.

En el lugar, las fuerzas del orden detuvieron a cuatro ciudadanos venezolanos, presuntos integrantes de la banda dedicada a la microcomercialización de droga.



En tanto, en el distrito chalaco de Ventanilla, la Policía Nacional detuvo de forma preliminar a ocho personas investigadas por presuntamente pertenecer a una organización criminal dedicada a la pornografía infantil.

La detención se produjo luego que la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste ejecutara allanamientos en diferentes inmuebles de la provincia constitucional del Callao.