Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 25 de agosto | "¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos! Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren"
EP 1058 • 12:32
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

Capturan a presuntos integrantes de ‘Los Desalmados de Las Flores’, banda vinculada a extorsión de negocios

Los sospechosos fueron intervenidos en un operativo policial en SJL.
Los sospechosos fueron intervenidos en un operativo policial en SJL. | Fuente: PNP
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Se trata de dos hombres y una mujer, que será investigados por los presuntos delitos de extorsión y receptación agravada, informó la PNP.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:24

Agentes de la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Desalmados de Las Flores’, vinculada a extorsión de negocios en distritos del este de Lima.

Se trata de dos hombres y una mujer, que fueron intervenidos en un operativo realizado en la víspera en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

En su poder, los sospechosos tenían tres celulares, que serán sometidos a pericias tecnológicas, a fin de determinar si contienen mensajes extorsivos.

Los intervenidos, identificados con los alias ‘Charango’, ‘Figurita’ y ‘Muñeca Anabel’, serán investigados por los presuntos delitos de extorsión y receptación agravada, informó la Policía Nacional.

Las extorsiones son uno de los delitos que más aquejan a nuestro país. Según datos policiales, entre enero y julio de este año, se han reportado 6 682 denuncias por extorsión en Lima Metropolitana, lo que representa un incremento de más del 50 % en comparación al mismo periodo del año pasado.

Golpe al crimen

En Villa El Salvador, en otro punto de Lima, agentes policiales intervinieron un búnker, donde encontraron armas y distinto tipo de droga, entre la que destaca el peligroso estupefaciente sintético conocido como tusi.

En el lugar, las fuerzas del orden detuvieron a cuatro ciudadanos venezolanos, presuntos integrantes de la banda dedicada a la microcomercialización de droga.

En tanto, en el distrito chalaco de Ventanilla, la Policía Nacional detuvo de forma preliminar a ocho personas investigadas por presuntamente pertenecer a una organización criminal dedicada a la pornografía infantil.

La detención se produjo luego que la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste ejecutara allanamientos en diferentes inmuebles de la provincia constitucional del Callao.

Te recomendamos

Informes RPP

Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional

El cuarto viernes de agosto de cada año, celebramos el Día del Café Peruano, una fecha que rinde homenaje al esfuerzo de más de 2.800.000 caficultores y que, además, recuerda el reto pendiente: conquistar al consumidor peruano y abrirse paso en el mercado internacional. Conoce los detalles en el siguiente informe elaborado por RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
SJL San Juan de Lurigancho Inseguridad ciudadana Policía Nacional

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA