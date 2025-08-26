Intervienen búnker en VES donde había droga y armas: detienen a cuatro extranjeros en el operativo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la intervención, cuatro ciudadanos venezolanos fueron detenidos. | Fuente: PNP

Agentes de la Policía Nacional encontraron droga y armas en un búnker, ubicado en la zona de Pachacámac, en el distrito de Villa El Salvador (VES), al sur de Lima.

En la intervención realizada la madrugada de este martes, los policías encontraron distintos tipos de droga, como cocaína y marihuana; pero también hallaron tusi, estupefaciente sintético muy peligroso.

Además, se intervino a cuatro ciudadanos venezolanos, sospechosos de administrar la venta de drogas en la zona.

“Se ha encontrado dentro del domicilio a cuatro sujetos de nacionalidad venezolana, con munición, armas de fuego, droga, marihuana, también envasados tipo cigarrillo cocaína y también ketamina, producto con el cual se hace la droga tusi”, informó uno de los agentes a cargo del operativo.



Armas de fuego y droga encontraron en el búnker. | Fuente: PNP

¿Qué es tusi y cuáles son sus efectos?

Según el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (Cedro), tusi es el nombre coloquial del 2CB, un estupefaciente sintético de la familia de las anfetaminas, con efectos similares al éxtasis.

Se trata de una droga que ha ganado popularidad entre jóvenes menores de 20 años, que puede generar episodios de pánico, ansiedad generalizada, depresión y alteraciones emocionales.

Cedro advierte que el consumo prolongado de tusi puede incrementar el riesgo de problemas cardiovasculares, como cambios en la presión arterial y aumento del ritmo cardiaco.

