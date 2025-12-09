Últimas Noticias
Empresario salvó de morir en violento intento de asalto en SMP

Así terminó la camioneta del empresario.
Así terminó la camioneta del empresario. | Fuente: Ministerio Público
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Delincuentes dispararon varias veces contra el hombre, que en su huida estrelló su camioneta contra un árbol de la avenida Santa María.

Un empresario salvó de morir en un violento intento de asalto, registrado la madrugada del lunes, 8 de diciembre; en la zona de Chuquitanta, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP), al norte de Lima.

El hombre -cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad- fue interceptado por delincuentes armados, que tenían la intención de robarle su camioneta, según fuentes periodísticas.

El empresario intentó escapar de los malvivientes, que en represalia dispararon varias veces en su contra. Atemorizado, el hombre perdió el control de su unidad, estrellándose con un árbol de la avenida Santa María.

Pese a la violencia del ataque, el empresario resultó ileso.

Crimen en investigación

A través de sus redes sociales oficiales, el Ministerio Público informó que ya ha abierto una investigación preliminar contra los que resulten responsables de la presunta comisión del delito de robo agravado en grado de tentativa en agravio del empresario, “quien evitó ser despojado violentamente de su camioneta tras escapar y chocar contra un árbol en la avenida Santa María”.

Entre las diligencias preliminares, se dispuso que el Departamento de Investigación Criminal PNP de Los Olivos reciba la declaración de la víctima y posibles testigos.

Además, la fiscal a cargo del caso recabará el certificado médico legal del empresario, los registros de las cámaras de seguridad y las pericias de criminalística, además de practicar la inspección técnico policial y la pericia vehicular de daños de la camioneta, refirió el Ministerio Público.

