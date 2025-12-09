SJL: Policía capturó a presunto integrante de una banda criminal dedicada al tráfico de drogas

El detenido ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias de ley. | Fuente: PNP

La Policía Nacional, a través de la División de Búsquedas y Capturas de Lima Este, logró detener a un hombre señalado por las autoridades como presunto integrante de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

La intervención se ejecutó en la zona de Canto Grande, donde personal policial, luego de un trabajo de inteligencia, ubicó al sospechoso y procedió a su captura por la presunta comisión del delito contra la salud pública.

Según informó la Policía, durante la operación, se hallaron municiones, especies relacionadas al tráfico de drogas, un vehículo que habría sido utilizado para su traslado y distribución, así como otros materiales asociados a actividades ilícitas.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Policía decomisó diferentes tipos de drogas

Además, la Policía decomisó bolsitas con restos vegetales con características similares a la marihuana y otras drogas sintéticas, junto a insumos empleados para su empaquetado y posterior distribución en diferentes zonas de SJL.

El detenido ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias de ley.