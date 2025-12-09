SJL: bebé de menos de un año muere tras ser atacada por dos perros pitbull dentro de su propia casa

“Yo escuché que sí ha mordido. Mi hijo dijo que ese perro muerde", dijo uno de los familiares | Fuente: RPP

Una tragedia ha conmocionado a los vecinos del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). Una bebé de menos de un año falleció luego de ser atacada por dos perros de raza pitbull dentro de su propia casa.

De acuerdo con reportes que llegaron al Rotafono de RPP, el hecho se registró alrededor de las 5:00 p.m. de ayer, lunes, en una vivienda ubicada en el jirón Las Begonias, en la urbanización San Hilarión.

El ataque ocurrió en el segundo piso del inmueble, donde la menor se encontraba descansando en su cuna.

Tras lo sucedido, familiares de la pequeña relataron los momentos que vivieron al descubrir la escena.

“Cuando llegó, encontraron a la bebita adentro, tirada, agonizando. Estaba toda moradita. Mi hermano se la llevó cargando de emergencia”, contó uno de ellos.

Otro familiar señaló que ya existían antecedentes de agresividad en los animales. “Yo escuché que sí ha mordido. Mi hijo dijo que ese perro muerde. Por eso lo tenían encerrado”, manifestó.

Menor llegó sin vida al hospital

En un intento desesperado por salvarla, los padres trasladaron a la bebé inmediatamente al Hospital de San Juan de Lurigancho. Lamentablemente, los médicos confirmaron que la pequeña llegó sin signos vitales.

Personal de la Policía Nacional y del Ministerio Público acudieron a la vivienda para realizar las diligencias de ley.

El cuerpo de la menor ha sido derivado a la Morgue Central de Lima para las pericias correspondientes, mientras que los dos perros fueron retirados del inmueble y conducidos a la Unidad Canina de la Policía.