Conmoción en SJL: sicarios asesinaron a balazos a tres personas afuera de una discoteca

Agentes de la Policía Nacional ya investigan este feroz crimen.

Las calles de Lima, nuevamente teñidas de sangre. Esta vez, tres hombres fueron asesinados a balazos afuera de una discoteca de la segunda cuadra del jirón Huiracocha, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de la capital.

Testigos consultados por RPP contaron que las víctimas estaban libando licor afuera del local nocturno, llamado Perú Chela; cuando de pronto aparecieron dos sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta.

Los sicarios sacaron sus armas y dispararon múltiples veces contra sus objetivos. Los tres hombres murieron en el acto, mientras que los pistoleros huyeron raudamente junto con un tercer cómplice, que los esperaba metros más adelante.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para comenzar con las diligencias de ley.

Los peritos no encontraron casquillos de bala en las inmediaciones, por lo que se presume que los sicarios utilizaron revólveres en el ataque armado.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Saúl Ernesto Cayllaga Quispe (42), dueño de la discoteca; Humberto Percy Rodríguez Huamán (45), sonidista del local nocturno; y Braulio Víctor Asensios Collados (29), administrador del negocio.

La Policía Nacional maneja la hipótesis de que el triple crimen está vinculado a una disputa por el control de los negocios nocturnos de la zona.

