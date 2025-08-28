Últimas Noticias
Chofer de cúster fue asesinado a balazos en El Agustino: dos sospechosos del crimen fueron detenidos

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El conductor fue acribillado en plena ruta por un sicario que se hizo pasar como pasajero para abordar la unidad. Los sospechosos, dos ciudadanos venezolanos, fueron detenidos tras una intensa persecución.

Lima
00:00 · 01:16
Los sospechosos de crimen fueron detenidos en la jurisdicción de Surco.
Los sospechosos de crimen fueron detenidos en la jurisdicción de Surco. | Fuente: PNP

Siguen los crímenes contra los transportistas. Esta vez, el chofer de una cúster fue asesinado a balazos en plena ruta, en la avenida Ferrocarril, en el límite de los distritos El Agustino y Santa Anita, al este de la capital.

El sicario se hizo pasar como pasajero para abordar la unidad, tras lo cual sacó su arma y disparó varias veces por la espalda al conductor, identificado como Humberto Antonio Yépez Álvarez. Su muerte fue instantánea.

La cúster, fuera de control, siguió su camino varios metros, hasta que se estrelló con un automóvil. El asesino descendió del vehículo y abordó una motocicleta, donde lo esperaba un cómplice.

Fueron momentos de terror para los pasajeros de la cúster, que vieron impávidos cómo el sicario ultimaba al chofer con total sangre fría.

Persecución policial

Advertidos por el feroz crimen, agentes de la Policía Nacional y serenos de El Agustino persiguieron a los sospechosos por varios kilómetros.

Finalmente, las autoridades dieron caza a los delincuentes en la Vía de Evitamiento, a la altura del óvalo El Derby, en la jurisdicción de Surco.

Los sospechosos fueron identificados como Antonio José Guevara (28) y Luis Miguel López Guerrero (27), ambos de nacionalidad venezolana. Al momento de su captura, tenían en su poder una pistola, presuntamente el arma homicida.

Los extranjeros fueron trasladados a la Comisaría PNP de Salamanca, para continuar con las diligencias de ley. Por la modalidad del crimen, no se descarta que el crimen esté vinculado a un cobro de cupos a transportistas.

