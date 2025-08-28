Delincuentes prenden fuego a una minivan de transporte interprovincial en plena vía pública en La Libertad [VIDEO]

Los hombres huyen del lugar a plena vista de los vecinos, quienes a gritos avisan al dueño del auto, el cual con baldes con agua logra extinguir las llamas. Ante el caso, la Policía Nacional del Perú realiza las diligencias para identificar a los agresores ante un aparente caso de extorsión.

Una minivan de transporte interprovincial fue el objetivo de delincuentes, quienes -al parecer- le rociaron un combustible y prendieron fuego al vehículo que se encontraba en la urbanización Santa María, en Trujillo, región La Libertad, informó la Policía a RPP, quienes ya investigan el caso.

De acuerdo a las cámaras de seguridad, que tuvo acceso RPP, muestran el momento preciso del hecho criminal cuando dos personas, con los rostros cubiertos, a bordo de una moto llegan hasta el punto donde estaba el vehículo estacionado.

En ese instante, uno de ellos desciende con un recipiente en mano y arroja un liquido, lo que sería combustible, sobre la minivan de la empresa Diez Ases, la cual recorre Trujillo y la provincia de Viru.

En cuestión de segundos, el delincuente lanza un aparente encendedor y se genera una llamarada intensa en la parte delantera de la unidad.

Tras ello, los hombres huyen del lugar a plena vista de los vecinos, quienes a gritos avisan al dueño del auto, el cual con baldes con agua logra extinguir las llamas.

Ante el caso, la Policía realiza las diligencias para identificar a los agresores ante un aparente caso de extorsión.

En lo que va del año ya son al menos cinco vehículos, de diferentes empresas de transportes, los que han sido rociados con combustible y prendido fuego.

De esos solo dos vehículos lograron salvarse, mientras que los demás quedaron destruidos.