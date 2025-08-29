Cercado de Lima: cámaras registran asalto a cambista al que le roban 3 000 dólares

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cámaras de seguridad registraron el momento en que cinco presuntos delincuentes asaltan a un cambista en la puerta de ingreso del centro comercial Galería Internacional, ubicada en la cuadra 8 del jirón Montevideo, en el Cercado de Lima.

El ataque ocurrió cuando dos motociclistas llegaron al lugar y, de inmediato, un hombre con mascarilla negra y aparentemente armado, amenaza al cambista a plena luz del día, sin importarle la presencia de transeúntes.

Luego, otros dos cómplices, también con tapabocas, se unieron al asalto y se llevaron violentamente una caja de herramientas donde, según información preliminar, la víctima guardaba 3 000 dólares.

Tras cometer el robo, los cinco delincuentes huyeron hacia la avenida Nicolás de Piérola.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para realizar las diligencias e investigaciones respectivas, además de revisar las imágenes de las cámaras de videovigilancia.