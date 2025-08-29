Últimas Noticias
Cercado de Lima: cámaras registran asalto a cambista al que le roban 3 000 dólares

El asalto al cambista ocurrió en la puerta de ingreso del centro comercial Galería Internacional.
Tras cometer el robo en el jirón Montevideo, los cinco presuntos delincuentes huyeron hacia la avenida Nicolás de Piérola.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que cinco presuntos delincuentes asaltan a un cambista en la puerta de ingreso del centro comercial Galería Internacional, ubicada en la cuadra 8 del jirón Montevideo, en el Cercado de Lima.

El ataque ocurrió cuando dos motociclistas llegaron al lugar y, de inmediato, un hombre con mascarilla negra y aparentemente armado, amenaza al cambista a plena luz del día, sin importarle la presencia de transeúntes.

Luego, otros dos cómplices, también con tapabocas, se unieron al asalto y se llevaron violentamente una caja de herramientas donde, según información preliminar, la víctima guardaba 3 000 dólares.

Tras cometer el robo, los cinco delincuentes huyeron hacia la avenida Nicolás de Piérola.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para realizar las diligencias e investigaciones respectivas, además de revisar las imágenes de las cámaras de videovigilancia.

cercado de lima inseguridad ciudadana Policía Nacional del Perú

